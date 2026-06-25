Ahilyanagar Crime: राशीनमध्ये धक्कादायक घटना! बर्थडेला गिफ्ट देत संबंधाची मागणी, ५४ वर्षीय मुख्याध्यापकाने १५ वर्षांच्या विद्यार्थीनीचा केला लैंगिक छळ

अहिल्यानगर

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Rashin Incident Sparks Outrage as School Headmaster Faces Serious Abuse Allegations

Rashin Incident Sparks Outrage as School Headmaster Faces Serious Abuse Allegations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राशीन : एका माध्यमिक विद्यालयातील पंधरा वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापक रामराव प्रभाकर भोसले (वय ५४, ता. कर्जत) यास पोलिसांनी अटक केली. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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