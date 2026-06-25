Ahilyanagar Crime: राशीनमध्ये धक्कादायक घटना! बर्थडेला गिफ्ट देत संबंधाची मागणी, ५४ वर्षीय मुख्याध्यापकाने १५ वर्षांच्या विद्यार्थीनीचा केला लैंगिक छळ

राशीन : एका माध्यमिक विद्यालयातील पंधरा वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापक रामराव प्रभाकर भोसले (वय ५४, ता. कर्जत) यास पोलिसांनी अटक केली. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.घटनेतील आरोपी भोसले याच्यावर बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून अटक केल्यानंतर त्यास कर्जत न्यायालयासमोर पोलिसांनी हजर केले असता त्यास दोन दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. विशेष म्हणजे या गुन्ह्यातील आरोपीची पत्नी पोलिस पाटील आहे..मुख्याध्यापकाने संबंधित विद्यार्थिनीशी वाढदिवसाच्या निमित्ताने भेटवस्तू देऊन जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संधी साधून तिला चुकीचे प्रश्न विचारून तिला शरीरसुखाची मागणी केली. यामुळे घाबरलेल्या विद्यार्थिनीने तेथून तातडीने पळ काढला. विद्यार्थिनीने नकार दिल्यानंतरही आरोपीचे वर्तन थांबले नाही. तिला मानसिक त्रास देण्यास सुरुवात केली. ‘‘परीक्षेत गुण कमी का पडले, कळले ना तुला’’, अशा शब्दांत बोलून तिचा छळ केला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप वसावे करीत आहेत. या घटनेनंतर संतप्त पालक शाळेत एकत्र आले होते. मुलींना शाळेत कसे पाठवायचे? या घटनेमुळे मुली घाबरल्या आहेत. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी भेट देऊन ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन विचारपूस करत आरोपी मुख्याध्यापकाच्या मुसक्या आवळल्या. पोलिस निरीक्षक हनुमंत गायकवाड, सहायक पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब चव्हाण यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. तक्रार असल्यास तातडीने संपर्क करण्याचे आवाहनही पोलिस निरीक्षक गायकवाड यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.