Bank Fraud: आरोपींची मालमत्ता जप्तीचा निर्णय! नगर अर्बन बँक गैरव्यवहार, बँक बचाव समितीची माहिती,जमिनींचा व्यवहार करू नका!

अहिल्यानगर: नगर अर्बन बँक गैरव्यवहारातील आरोपी अध्यक्ष, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी, तसेच काही मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय हा ठेवीदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या निर्णयामुळे बँक बुडवणाऱ्या जबाबदार घटकांवर ठोस कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे, अशी माहिती बँक बचाव समितीचे राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, अॅड. अच्युत पिंगळे व डी. एम. कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या आदेशाच्या अधिक माहितीबाबत सहनिबंधकांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही..पत्रकार परिषदेत माहिती देताना समितीच्या सदस्यांनी सांगितले, की अर्बन बँकेचे अध्यक्ष, संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने भ्रष्ट कारभार करत बँकेचे अस्तित्व धोक्यात आणले. ठेवीदारांचा निधी धोक्यात घालून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आले. शासन व रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही सुधारणा न करता गैरव्यवहार सुरूच ठेवण्यात आला. विशेषतः २०१४ नंतर मल्टिस्टेटच्या नावाखाली कायद्याचा गैरफायदा घेत गैरव्यवहारात मोठी वाढ झाली..सुमारे ११४ वर्षांची परंपरा असलेल्या बँकेचा जवळपास १७५ कोटी रुपयांचा निधी धोक्यात आला. २०१७ पासून सभासदांना लाभांश मिळणे बंद झाले, तर अनेक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली. दरम्यान, बँक बचाव समितीने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत मोठ्या प्रमाणावर वसुली केली. आतापर्यंत ठेवीदारांना सुमारे ७० टक्के रक्कम परत मिळाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १८ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना काढून संबंधित आरोपी, संचालक, अधिकारी व काही कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत..जमिनींचा व्यवहार करू नकाजप्त करण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची एकूण किंमत कोट्यवधी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. या कारवाईतून ठेवीदारांचे पैसे, व्याज, बँकेचा निधी, सभासदांचा लाभांश, तसेच कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे, असे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या प्रकरणातील आरोपींशी कोणीही जमिनीचा व्यवहार करू नये, असे आवाहन आवाहन बँक बचाव समितीने केले.