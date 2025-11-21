MP Nilesh Lanke: गड, किल्ल्यांसाठी विशेष निधी द्यावा: खासदार नीलेश लंके; महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन, संवर्धन गरजेचं..

पारनेर: महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी, तसेच पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष निधी मिळावा, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली. केंद्रीय संस्कृती व पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली. स्वदेश दर्शन २.० व प्रसाद योजनेअंतर्गत तसा प्रस्ताव खासदार लंके यांनी केंद्राला सादर केला. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...महाराष्ट्रातील शिवकालीन किल्ले हे स्थापत्यकला, स्वराज्याची बीजे व स्वातंत्र्यलढ्याच्या प्रेरणास्थाने आहेत. मात्र, बहुतांश किल्ल्यांवर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने त्यांची पर्यटनक्षमता पूर्णपणे वापरली जात नाही. जीर्ण रस्ते, पाणी तसेच स्वच्छतागृहांची कमतरता, माहितीफलक व मार्गदर्शकांचा अभाव यामुळे पर्यटकांना मोठ्या अडचणी येतात..खासदार लंके ‘आपला मावळा’ या संस्थेच्या माध्यमातून गड किल्ल्यांवर स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, कचरा निर्मूलन व जनजागृतीचे उपक्रम राबवत आहे. या स्वयंसेवी प्रयत्नांना शासकीय निधी व पाठबळ मिळाल्यास संवर्धन कामे अधिक गती घेतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...यापूर्वी भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी पर्यटन मंत्रालयाने २४.९९ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्याबद्दल लंकेंनी कृतज्ञता व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.