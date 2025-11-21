अहिल्यानगर

MP Nilesh Lanke: गड, किल्ल्यांसाठी विशेष निधी द्यावा: खासदार नीलेश लंके; महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन, संवर्धन गरजेचं..

Maharashtra forts conservation: किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि स्वाभिमानाचा आधारस्तंभ असून त्यांचे संरक्षण ही भावी पिढ्यांसाठीची जबाबदारी असल्याचे लंके यांनी सांगितले. त्यांच्या या मागणीमुळे गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पारनेर: महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी, तसेच पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष निधी मिळावा, अशी मागणी खासदार नीलेश लंके यांनी केली. केंद्रीय संस्कृती व पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली. स्वदेश दर्शन २.० व प्रसाद योजनेअंतर्गत तसा प्रस्ताव खासदार लंके यांनी केंद्राला सादर केला.

