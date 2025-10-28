अहिल्यानगर

HND Boarding Case:'एचएनडी बोर्डिंग विक्रीप्रकरणी निषेध'; प्रांताधिकारी सावंत यांना निवेदन; विश्वस्तांनी केलेली विक्री रद्द करा

HND Boarding Sale Sparks Protest: विक्री निर्णयाला समाजातील विविध घटकांनी तीव्र विरोध दर्शविला. अनिल पांडे म्हणाले, ''ट्रस्टला दान केलेली जागा विकता येत नाही. काही विश्वस्तांनी परस्पर हा व्यवहार करून समाजाच्या भावनांशी खेळ केला आहे.
Delegation submitting a memorandum to Prantadhikari Sawant demanding cancellation of HND Boarding sale.

श्रीरामपूर: पुणे येथील मॉडेल कॉलनी परिसरातील शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (एचएनडी बोर्डिंग) या सार्वजनिक धर्मादाय ट्रस्टच्या जागेसह भगवंत मंदिरच काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप करत सकल जैन समाज, श्रीरामपूर यांच्या वतीने प्रांताधिकारी किरण सावंत यांना निवेदन देण्यात आले.

