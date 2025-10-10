अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'अहिल्यानगरमध्ये महावितरणच्या खासगीकरणाविरुद्ध संप'; कर्मचाऱ्यांचे धरणे; सात संघटनांचा सहभाग

Seven Unions Unite: महापारेषण कंपनीमधील दोनशे कोटींच्या वरील प्रकल्पाच्या माध्यमातून भांडवलदारांना देण्यास विरोध व महापारेषण कंपनीचा शेअर मार्केटमध्ये आयपीओच्या माध्यमातून लिस्टिंग करण्यास विरोध यासह विविध मागण्या कृती समितीतर्फे करण्यात आल्या आहेत.
MSEDCL employees hold placards and chant slogans in Ahilyanagar protesting against privatization of the power sector.

MSEDCL employees hold placards and chant slogans in Ahilyanagar protesting against privatization of the power sector.

सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर: राज्यातील वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खासगीकरणासह इतर धोरणात्मक मागण्यांसाठी राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या वतीने तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या संपात सुमारे सात संघटना सहभागी झाल्या आहेत. अहिल्यानगरमधील महावितरण कार्यालयासमोरही आज काही संघटनांना धरणे आंदोलन केले.

