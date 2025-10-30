अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: पावसात पोलिस ठाण्यासमोर ‘ठिय्या’; सोनई गाव बंद; युवकास मारहाणप्रकरणी संघटनांचा मोर्चा

Youth Assault Sparks Outrage: दादागिरी व खंडणी मागणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा, यासाठी व्यावसायिकांनी दुपारपर्यंत शंभर टक्के बंद पाळला. भरपावसात झालेल्या निषेध सभेला तीन हजारांहून अधिक युवक उपस्थित होते.
Protesters hold dharna outside police station in Soneai; entire village observes bandh over youth assault case.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
सोनई : दहा दिवसांपूर्वी एका युवकास झालेल्या मारहाणीच्या घटनेत उपस्थित नसलेल्या युवकांवर गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ आज सकल हिंदू संघटना, व्यापारी असोसिएशनचे सदस्य व ग्रामस्थांनी सोनई पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केला. दादागिरी व खंडणी मागणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा, यासाठी व्यावसायिकांनी दुपारपर्यंत शंभर टक्के बंद पाळला. भरपावसात झालेल्या निषेध सभेला तीन हजारांहून अधिक युवक उपस्थित होते.

Ahmednagar
Police Station
district
Protest

