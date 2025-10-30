Ahilyanagar News: पावसात पोलिस ठाण्यासमोर ‘ठिय्या’; सोनई गाव बंद; युवकास मारहाणप्रकरणी संघटनांचा मोर्चा

सोनई : दहा दिवसांपूर्वी एका युवकास झालेल्या मारहाणीच्या घटनेत उपस्थित नसलेल्या युवकांवर गुन्हा दाखल केल्याच्या निषेधार्थ आज सकल हिंदू संघटना, व्यापारी असोसिएशनचे सदस्य व ग्रामस्थांनी सोनई पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केला. दादागिरी व खंडणी मागणाऱ्यांचा बंदोबस्त करावा, यासाठी व्यावसायिकांनी दुपारपर्यंत शंभर टक्के बंद पाळला. भरपावसात झालेल्या निषेध सभेला तीन हजारांहून अधिक युवक उपस्थित होते..Taklibhan News: शेतशिवार पुन्हा जलमय; टाकळीभान परिसरात रब्बीच्या पेरण्या लांबणीवर...सोनई येथील संभाजी चौक ते विवेकानंद चौक रस्त्यावर शनिवारी (ता. १९) रात्री वैयक्तिक वादातून एका युवकास बेदम मारहाण झाल्यानंतर काही जबाबदार व्यक्तींच्या सांगण्यावरून मारहाण घटनेत सहभाग नसलेल्या युवकांना गोवण्यात आले होते. काही ग्रामस्थ व व्यावसायिकांनी पोलिस यंत्रणेस वास्तव सांगूनही ११ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. .सोनईतील दोन व्यक्तींनी ‘रास्तारोको’ व मोर्चा आंदोलनात बाहेरच्या व्यक्तींना आणून चिथावणीखोर भाषणे घडवून आणल्याने संतप्त ग्रामस्थ, महिला, सकल हिंदू संघटना व व्यापारी असोसिएशनच्या सदस्यांनी आंदोलनाची हाक दिली होती..सेवा संस्थेच्या प्रांगणातून काढण्यात आलेला मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, संभाजी चौक, महावीर पेठ, हलवाई गल्ली, डॉ. आंबेडकर चौक, बसस्थानकमार्गे सोनई पोलिस ठाण्यावर नेण्यात आला. पावसाची रिपरिप सुरू असतानाही आंदोलनकर्ते रस्त्यावर ठाण मांडून बसले. पोपटराव आघाव, ऋती विशाल वने, दत्तात्रेय गडाख, छाया दरंदले, दिव्या शिंदे, नामदेव मोरे, लखन जगदाळे, अनिल पोपटराव शेटे, कानिफ मोहनराव येळवंडे, शिवसेना (ठाकरे गट) उत्तर जिल्हाध्यक्ष रावसाहेब खेवरे, हिंदू राष्ट्र सेनेचे आकाश बेग व अमोल वांढेकर यांचे भाषण झाले..MLA Kashinath Date: कान्हूर, पारनेर मंडलाविषयी आढावा घेणार: आमदार काशिनाथ दाते; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली भेट.सीसीटीव्ही फुटेज व सत्यतेची पडताळणी सुरू असल्याचे सांगत, तसे आढळल्यास गोवण्यात आलेली नावे वगळण्यात येतील, असे भाषणात सांगितले.- विजय माळी, सहायक पोलिस निरीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.