Asian Deaf Chess Championship:'कर्णबधिर देवेंद्र वैद्यला बुद्धिबळमध्ये ब्राँझ पदक'; उझबेकिस्तान येथील आशियाई डेफ स्पर्धेत कामगिरी..

अहिल्यानगर: कर्णबधिर बुद्धिबळपटू देवेंद्र श्रीहरी वैद्य याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा झेंडा उंचावला आहे. उझबेकिस्तानच्या ताशकंद येथे २० ते ३० सप्टेंबरदरम्यान आयोजित आशियाई डेफ बुद्धिबळ स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना देवेंद्र वैद्यने ब्राँझ पदक मिळवून दिले. या स्पर्धेत १० देशांचे संघ सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत भारतीय संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत तिसरे स्थान पटकाविले. देवेंद्र वैद्यने कर्णधारपदाची जबाबदारी पार पाडत संघाला पदक मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यापूर्वी २०२४ मध्ये क्वालालंपूर (मलेशिया) येथेही त्याने भारतीय संघाचे नेतृत्व करून ब्राँझ पदक मिळवून दिले होते. सलग दोन वर्षे भारतासाठी पदक पटकावून वैद्यने आपली ओळख दृढ केली आहे. संघाच्या यशाबद्दल अहिल्यानगर जिल्हा बुद्धिबळ संघटना, स्थानिक क्रीडाप्रेमी व विविध सामाजिक संघटनांनी मोठा आनंद व्यक्त करून देवेंद्र वैद्यचे अभिनंदन केले. देवेंद्र वैद्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत असून, प्रशिक्षक दर्शन क्षीरसागर व जयंत गोखले (पुणे) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो सराव करत आहे. नगर जिल्ह्यातील तरुणांसाठी, तसेच कर्णबधिर खेळाडूंसाठी तो प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व ठरत आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल अहिल्यानगर जिल्हा बुद्धिबळ संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र फिरोदिया, सचिव यशवंत बापट, पारूनाथ ढोकळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी ज्ञानेश्वर खुरंगे, सीए संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद पुराणिक, केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष दत्ता गाडळकर, क्रीडा भारतीचे अध्यक्ष सुधीर चपळगावकर, अनंत देसाई, उमेश झोटिंग, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते निर्मल थोरात, मनीषा पुंडे, सुनील जाधव, साई डेफ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अजय गांधी व उपाध्यक्ष मनीष गांधी आदींनी अभिनंदन केले.