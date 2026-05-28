Ahilyanagar Bribery Case: तपासात मदत करतो, २ लाख द्या! तडजोडीनंतर १ लाख ठरले, लाच प्रकरणी PSI जाळ्यात

नगर तालुका: नगर तालुका पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलिस उपनिरीक्षक जयराम मोतिलाल गांगुर्डे यांच्याविरुद्ध लाच मागितल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली. याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. विशेष म्हणजे गांगुर्डे यांना मागील आठवड्यातच सहायक पोलिस निरीक्षकपदी बढती मिळाली होती. तिकडे नाशिकला हजर होत असताना हा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार तक्रारदाराच्या मामासह अन्य १५ नातलगांविरोधात नगर तालुका पोलिस ठाण्यात ११ मे २०२६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक जयराम गांगुर्डे यांच्याकडे होता. तपासात मदत करण्यासाठी, तसेच संबंधितांना सहकार्य करण्याच्या मोबदल्यात गांगुर्डे यांनी तक्रारदारांकडे दोन लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती..तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर गांगुर्डे यांनी तक्रारदारांची १८ मे रोजी पोलिस मुख्यालयात भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी तडजोडीअंती १ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. मात्र, प्रत्यक्ष लाचेची रक्कम स्वीकारण्यात आलेली नसल्याचे एसीबीने स्पष्ट केले आहे..या प्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस निरीक्षक राजू आल्हाट यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. या कारवाईत पोलिस हवालदार चंद्रकांत काळे, पोलिस कॉन्स्टेबल किशोर कुळधरे आणि शेखर वाघ यांनी सहभाग घेतला.. या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक छाया देवरे करीत आहेत. गांगुर्डे यांना मागील आठवड्यात सहायक पोलिस निरीक्षकपदी बढती मिळून नाशिक जिल्ह्यात बदली झाली होती. आजच ते नाशिक जिल्हा पोलिस मुख्यालयात हजर झाले होते. तिकडे हजर होत असतानाच त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्याने पोलिस दलात चर्चेला उधाण आले आहे.