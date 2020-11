बिबट्यापासून बचाव करण्यासाठी वनविभागाकडुन जनजागृती मोहीम

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : प्रवरा व गोदावरी नदी परिसरासह तालुक्यातील अनेक भागात बिबट्याचे हल्ले वाढले आहेत . बिबट्याच्या भीतीने शिवारातील शेतीकामे करणे अवघड बनले आहे . शेतवस्त्यावरील लहान बालकांसह शेळ्या - मेंढ्या , कालवडी आणि पाळीव कुत्र्यांवर बिबट्याने हल्ले केली आहे . बिबट्याचे सर्वेक्षण करुन ठिकठिकाणी पिंजरे लावावे . तसेच कायम स्वरुपासाठी बिबट्याच्या बंदोबस्ताची मागणी ग्रामस्थांतुन होत आहे . तालुक्यातील निमगावखैरी शिवारात पिंजरयात अडलेला बिबट्या गोदावरी नदी परिसरातील नाऊर शिवारात सोडल्याने ग्रामस्थांनी संताप केला आहे . त्यामुळे वनविभागाने बिबट्यापासून बचावासाठी आता सोशल मिडीयाद्वारे जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे . तालुक्यातील ग्रामीण भागातील सोशल मिडीया विविध ग्रुपमधुन व्हिडीओद्वारे शेतकरी आणि ग्रामस्थांना बिबट्यापासून बचावासाठी जनजागृती होत आहे . बिबट्यापासून असा करा बचाव बिबट्याचा आढळलेल्या शिवारात हातात घुंगराची काठी अथवा बॅटरीचा वापर करावा . रस्त्याने जाताना मोबाईल किंवा रेडीओवर गाणी वाजवावे . त्यामुळे बिबट्याला नागरी वास्तव्याची चाहुल होवून तो आपला रस्ता बदलेल . परिणामी बिबट्याचा हल्ला होणार नाहीत . रात्रीच्यावेळी घराबाहेर अथवा अंगणात उघड्यावर झोपू नका . घराच्या अंगणाला जाळीचे बंदीस्त कुंपण करावे . उघड्यावर शौचाला जावू नये . बिबट्या आपल्या उंचीच्या किंवा कमी उंचीच्या व्यक्ती आणि प्राण्यांना भक्ष समजुन हल्ला करतो . त्यामुळे बंदिस्त शौचालयाचा वापर करावा . उस लागवड करताना उसाचे पिक आणि घराचा 25 फूटाचा अंतर ठेवावा . बिबट्याच्या परिसरात लहान मुलांवर विशेष लक्ष ठेवावे . मुलांना एकटे आंगणात किंवा घराबाहेर सोडु नका . लहान मुलांसोबत पालकांनी नेहमी रहावे . राहत्या घरासमोरील आंगणाला चौबाजूने बंदिस्त जाळीचे कुंपण करावे . त्यामुळे मुलांना घरासमोर मोकळेपणाने खेळता येईल . पाळीव प्राणी बिबट्याचे मुख्य भक्ष असल्याने त्यांना बंदिस्त गोठ्यात बांधावे . परिणामी बिबट्या घरासमोर फिरणार नाही . घरासमोरील वाढलेल्या गवतासह अन्य झुडपे काढावेत . घराचा परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा . त्यामुळे बिबट्याला लपण्यास जागा मिळणार नाही . घाणीमुळे कुत्री , डुकर , खुशी , उंदीर प्राणी घराजवळ येतात . त्यांना खाण्यासाठी त्यामागे बिबट्या घराकडे येतो . नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लहान मुलांनी शाळेत जाताना अथवा बाहेर फिरताना समुहाने राहावे . तसेच रस्त्याने गाणी गात चालावे . मोठ्या आवाजाने बोलत चालावे . बिबट्याचा आढलेल्या क्षेत्रात घराच्या परिसरात विजेचे दिवे लावावेत . त्यामुळे प्रकाशाच्या दिशेला बिबट्या फिरकणार नाही . बिबट्या दिसल्यास त्याचा पाठलाग करु नका . तातडीने 1926 आपत्कालीन संपर्क क्रमांकावर वनविभागाला कळवा . पाठलाग केल्यास बिबट्या घाबरुन प्रति हल्ला करु शकतो . शेतीचे अनेक कामे खाली बसून करावी लागतात . त्यामुळे बिबट्या आढळलेल्या परिसरात शेतमजूरांनी सर्तक राहावे . उस तोडणीच्या वेळी बिबट्याचे बछडे आढल्यास तातडीने वनविभागाला कळवा . बिबट्याच्या पिलांना हाताळू नका . तसेच त्यांचे फोटो अथवा सेल्फी काढु नका . तसेच बिबट्या विहीरीमध्ये पडल्यास तातडीने वनविभागाला कळवा . विहीरीसमोर गर्दी - गोंधळ करणे टाळा . अडकलेल्या बिबट्याची सुटकेसाठी वनविभागाला सहकार्य करावे . पिंजरयात जेरबंद केलेल्या बिबट्याला छेडू नका . पिंजरयातील बिबट्याचे फोटो काढु नका . बिबट्यासंदर्भात चुकीच्या अफवा पसरवू नका . बिबट्याचा हल्ला रोखण्यासाठी मेंढपाळांनी दक्षता बाळगावी . बिबट्याच्या परिसरात उसतोड मजूरांनी काळजी घ्यावी . सूर्योदयापुर्वी आणि सूर्यास्तानंतर उस तोडणी करु नये , असे आवाहन वनविभागाने केले आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Public awareness campaign by Forest Department to prevent leopards