NEET Success Story: पंक्चर काढणाऱ्या वडिलांचा मुलगा डॉक्टर होणार! साहिलने नीटमध्ये मिळवले ५३० गुण; संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी..

राहाता: पंक्चर काढणारे दुकानदार शकील इनामदार यांच्या मुलगा साहिलने प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत अभ्यास केला. कुठलीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि पाठबळ नसताना त्याने गुणवत्तेच्या जोरावर नाशिकच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात डाॅक्टर होण्यासाठी प्रवेश मिळविला. .Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नीट परीक्षेत त्याने ५३० गुण प्राप्त केले. आपण डाॅक्टर होऊन रुग्णांची सेवा करू त्याच बरोबर आई- वडिलांचे स्वप्न साकार करू, अशी प्रतिक्रिया त्याने व्यक्त केली. शहरातील मुस्लिम बांधवांतर्फे त्याचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पत्रकार मुस्ताक शाह, इलियास शाह, खलील शाह, मतीन शेख, अलीम शाह, आतिक शाह, जमील शाह, आरिफ सय्यद, अन्वर सय्यद, साहिलचे वडील शकील इनामदार व चुलते राजू इनामदार, मौलाना अकील, मौलाना अल्ताफ हाफीज, आरिफ सय्यद आदी उपस्थित होते. .गटनेते मुन्नाभाई शाह म्हणाले, साहिल याला आई-वडिलांनी नीतिमत्ता आणि प्रामाणिकपणाचे धडे दिले आहेत. ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून तो जीवनाची वाटचाल करतो आहे. ‘नीट’च्या परीक्षेत महाराष्ट्रातून ३५ हजार विद्यार्थ्यांमधून त्याने ५३० गुण मिळविले. चार हजार क्रमांकावर रँक मिळवत नाशिक येथील शासकीय महाविद्यालयात ‘एमबीबीएस’साठी प्रवेश मिळविला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...एमबीबीएस’ व्हायचे माझे स्वप्न आहे आणि ते मी पूर्ण करणार आहे. आई- वडिलांचे कष्ट पाहत आलो. त्यांनी मला घडविण्यासाठी मोठा त्याग केला. त्यांचे पांग फेडणार आहे.-साहिल इनामदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.