अहिल्यानगर

NEET Success Story: पंक्चर काढणाऱ्या वडिलांचा मुलगा डॉक्टर होणार! साहिलने नीटमध्ये मिळवले ५३० गुण; संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी..

Puncture Shopkeepers Son Scores 530 in NEET Gets MBBS Seat: पंक्चर काढणाऱ्या वडिलांचा मुलगा साहिल इनामदारचा संघर्षमय प्रवास; नीटमध्ये ५३० गुणांसह नाशिकच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमबीबीएसला प्रवेश
Sahil Inamdar From Rahata Scores 530 in NEET Overcomes Financial Struggles and Secures MBBS Admission in Nashik

Sahil Inamdar From Rahata Scores 530 in NEET Overcomes Financial Struggles and Secures MBBS Admission in Nashik

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहाता: पंक्चर काढणारे दुकानदार शकील इनामदार यांच्या मुलगा साहिलने प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत अभ्यास केला. कुठलीही शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी आणि पाठबळ नसताना त्याने गुणवत्तेच्या जोरावर नाशिकच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात डाॅक्टर होण्यासाठी प्रवेश मिळविला.

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