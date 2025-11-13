Sangamner News: काम धिमे, वाहतूक कोंडी जास्त! 'पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग झाला प्रवाशांचा छळमार्ग'; तब्बल दहा तास वाहतूक ठप्प..

-राजू नरवडेसंगमनेर: पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील संगमनेर तालुक्यातील बोटा ते घारगाव या दरम्यान सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रिटीकरण चौपदरीकरणाच्या कामामुळे मंगळवारी (ता.११) रात्रीपासून ते बुधवारी (ता.१२) दुपारी तब्बल नऊ ते दहा तास वाहतूक ठप्प झाली. या दरम्यान हजारो वाहने रस्त्यात अडकली, तर प्रवासी, शालेय विद्यार्थी आणि वाहनचालकांचे हाल झाले..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...वाहतूक कोंडी इतकी भीषण होती की, महामार्गावरील दोन्ही लेनवर वाहनांच्या लांबच-लांब रांगा लागल्या होत्या. काही वाहनचालकांना पर्यायी मार्गाने वळसा घालून जावे लागले, तेही दहा ते बारा किलोमीटर अंतराने. सातत्याने होणाऱ्या या वाहतूक ठप्पमुळे केवळ नागरिकच नव्हे, तर स्थानिक पोलिस यंत्रणाही त्रस्त झाली आहे. बोटा ते घारगाव दरम्यान पुणेकडून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर काँक्रिटीकरणाचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र, काम अतिशय धीम्या गतीने सुरू असल्याने वारंवार वाहतूक कोंडीची विक्राळ समस्या निर्माण होत आहे..मंगळवारी रात्री याच ठिकाणी भाजीपाला घेऊन जाणारे वाहन उलटले आणि पाहता पाहता महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. काही वेळातच दोन्ही लेनवर वाहनांच्या रांगा लागल्या. वाहन हटविल्यानंतर थोडावेळ वाहतूक सुरू झाली असली, तरी काही वेळातच पुन्हा ठप्प झाली. परिणामी बुधवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंत प्रवाशांना रस्त्यावरच थांबावे लागले..वाहतूक ठप्प झाल्याने एसटी बस, शाळांच्या बसेस, ट्रक, कार, दुचाकी सर्वच वाहने अडकून पडली. अनेक विद्यार्थी आणि कामावर जाणारे नागरिक रस्त्यावरच थांबले. काहींना तातडीची कामे असल्याने पर्यायी मार्गाने जावे लागले. काही वाहनचालकांनी महामार्गावरील गोंधळ आणि कामाच्या धीम्या गतीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...कामाला वेग द्यावामहामार्गावरील सातत्याने होणाऱ्या ठप्पमुळे पोलिसही वैतागले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले काम केव्हा पूर्ण होणार, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती प्रशासनाकडून मिळत नाही. दररोज होणाऱ्या वाहतूक ठप्पमुळे नागरिकांचे आर्थिक नुकसान, वेळेचा अपव्यय आणि मानसिक त्रास वाढला आहे. या महामार्गावरील कामाला वेग द्यावा, पर्यायी मार्गांची योग्य व्यवस्था करावी आणि ट्रॅफिक व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी पथक नेमावे, अशी मागणी स्थानिक नागरिक, वाहनचालक आणि प्रवासी करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.