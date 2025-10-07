अहिल्यानगर

Ahilyanagar fraud:'विकत घेतलेले घर बँकेने लिलावात काढले': केडगाव येथील प्रकार; पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल

Purchased House Put on Auction by Bank: आरोपी साळुंके याने तपोवन रोड येथील घर विक्रीस काढले होते. फिर्यादी व त्याच्यामध्ये दहा लाख २० हजार रुपयांत व्यवहार ठरला. फिर्यादी यांनी १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी ७ लाख ४२ हजार रुपये रोख, तर २ लाख ७८ हजार रुपये फोन-पेद्वारे साळुंकेला दिले.
अहिल्यानगर: शहरातील एका व्यावसायिकाची दहा लाख ८१ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कर्जबाजारी घर विकत घेतल्याचा प्रकार घराच्या लिलावानंतर उघडकीस आला. याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात संतोष कचरू साळुंके (रा. भूषणनगर, केडगाव) याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत गणेश रामदास गोरे (वय ३७, रा. संदेशनगर, पाईपलाईन रोड) यांनी फिर्यादी दिली आहे.

