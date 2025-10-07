Ahilyanagar fraud:'विकत घेतलेले घर बँकेने लिलावात काढले': केडगाव येथील प्रकार; पोलिस ठाण्यात एकावर गुन्हा दाखल

अहिल्यानगर: शहरातील एका व्यावसायिकाची दहा लाख ८१ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. कर्जबाजारी घर विकत घेतल्याचा प्रकार घराच्या लिलावानंतर उघडकीस आला. याप्रकरणी तोफखाना पोलिस ठाण्यात संतोष कचरू साळुंके (रा. भूषणनगर, केडगाव) याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत गणेश रामदास गोरे (वय ३७, रा. संदेशनगर, पाईपलाईन रोड) यांनी फिर्यादी दिली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आरोपी साळुंके याने तपोवन रोड येथील घर विक्रीस काढले होते. फिर्यादी व त्याच्यामध्ये दहा लाख २० हजार रुपयांत व्यवहार ठरला. फिर्यादी यांनी १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी ७ लाख ४२ हजार रुपये रोख, तर २ लाख ७८ हजार रुपये फोन-पेद्वारे साळुंकेला दिले. त्याच दिवशी खरेदीखतही करण्यात आले, ज्यासाठी गोरे यांनी ६१ हजार २०० रुपये खर्च केला. त्यानुसार, दुसऱ्या दिवशी घराचा ताबा दिला जाणार होता. .मात्र, साळुंके याने सातत्याने ताबा देण्यास टाळाटाळ केली. सहा महिने उलटूनही काहीच हालचाल न झाल्याने गोरे यांनी पोलिसांत तक्रार देण्याचा इशारा दिला. तेव्हा साळुंके याने मी सरकारी नोकर आहे, सर्व कर्ज फेडून ताबा देतो, असे सांगून गोरे यांचा विश्वास संपादन केला. पण जेव्हा गोरे घराचा ताबा घेण्यासाठी गेले, तेव्हा घरावर एका बँकेचे ४३ लाख रुपयांचे कर्ज थकबाकीची नोटीस लागलेली दिसली..फिर्यादीने अधिक माहिती घेतली असता साळुंके याने कर्ज न फेडल्याने बँकेने घर लिलावात काढले आणि गोरे यांचे सर्व पैसे बुडाले. शेवटी फसवणुकीची जाणीव झाल्यावर गोरे यांनी तोफखाना पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.फसवणुकीचे प्रकार सुरूचमालमत्तांच्या खरेदी- विक्री व्यवहारात फसवणूक झाल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी केडगाव येथे एका प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीत एकाची १७ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समारे आलेला आहे. आता तर एखाद्या मालमत्तेवर बँकांचे कर्ज काढून नंतर त्या मालमत्तेची विक्री करून संबंधितांची जाणीवपूर्वक फसवणूक करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे अशा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात नागरिकांनी सजग राहणे गरजेचे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.