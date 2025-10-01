Radhakrishna Vikhe Patil: महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: राधाकृष्ण विखे पाटील; हलगर्जीपणाबाबत नेमकं काय म्हणाले?

श्रीरामपूर: जिल्ह्यातील सर्वच अतिक्रमित ओढे, नाले आणि चरांची मोजणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. श्रीरामपूर तालुक्यातही हीच कार्यवाही होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे असल्याचा दिलासा जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला..मोठी बातमी! ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी मागितली ६५ लाखांची खंडणी! कोल्हापुरातील सहायक फौजदारासह 5 जणांवर अकलूज पोलिसांत गुन्हा, दोघे अटकेत.तालुक्यातील निगमाव खैरी, गोंडेगाव येथील नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करून मंत्री विखे यांनी नगरपरिषदेच्या सभागृहात पूरपरिस्थिती संदर्भात प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. प्रांताधिकारी किरण सावंत, तहसीलदार मिलिंद वाघ, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे सर्व अधिकारी, तसेच पदाधिकारी, कार्यकर्ते, नागरिक, शेतकरी उपस्थित होते. तहसीलदार वाघ यांनी झालेल्या नुकसानीचा, तसेच केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा सादर केला. .तालुक्यातील विविध गावांचे सरपंच आणि शहरातील नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या समस्यांबाबत मंत्री विखे यांनी अधिकाऱ्यांकडून वस्तूस्थिती जाणून घेतली. शेतीपिकांच्या मागणीबाबत कोणत्याही अडचणी येत असतील, तर तहसीलदारांनी विशेष लक्ष देवून त्या सोडवाव्यात. फळबागांचे पंचनामे करण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिल्या. वीज वितरण कंपनीसंदर्भात केलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन प्रश्न सोडवावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले..यंदाच्या पावसाचा नेमका अंदाज कोणाला आला नाही. एका दिवसात २०० मिमी पाऊस पडला. गावात ओढे, नाले, चर अति विळख्यात सापडल्याने पाण्याचे प्रवाह बदलले याचे परिणाम गावांना भोगावे लागले. त्यामुळे आता सर्व अतिक्रमण काढण्याची मोहीम संपूर्ण जिल्ह्यात राबविणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...कुठंही हलगर्जीपणा चालणार नाहीराज्यातील महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय होतील. महाविकास आघाडीचे नेते फक्त ओरडतात, करीत काहीच नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत आपण पाहणी अधिकाऱ्यांना नुकसानीच्या पंचनाम्यात कुठंही हलगर्जीपणा येणार नाही याची दक्षता घ्या, कारण शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात पंचनाम्याचा अडसर येवू नये. पाणंद रस्त्यांची कामं सुरू करताना त्याला नंबर देण्याच्या सूचना बैठकीत मंत्र्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.