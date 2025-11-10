Radhakrishna Vikhe Patil: माझा डीएनए शेतकऱ्याचा: मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; उध्दव ठाकरेंचे शेतकऱ्यांसाठी योगदान काय ?

शिर्डी: माझा डीएनए शेतकऱ्याचा आहे. माझे विधान ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटीच्या निवडणुकांसंदर्भात होते. कर्ज काढून निवडणुका लढवू नका. त्यातून ही मंडळी कर्जबाजारी होतात, अशा आशयाचे विधान मी केले. त्याचा विपर्यास करण्यात आला. त्यावरून माझ्यावर टिका टिपणी करणारे उध्दव ठाकरे यांचे शेतकऱ्यांसाठी योगदान काय ? त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी एखादा उद्योग उभारला का ? अशी टिका जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.ते म्हणाले, ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे कर्ज घेवून ग्रामपंचायत आणि सोसायटीच्या निवडणुका लढवल्या जातात. त्यातून हे शेतकरी असलेले कार्यकर्ते कर्जबाजारी होतात. माझ्या या वक्तव्याचा अर्धाच भाग दाखवून मला शेतकरी विरोधी ठरवण्यात आल्याने वेदना झाल्या. माझ्या चाळीस वर्षाच्या सार्वजनिक जीवनात मी कधीही शेतकऱ्यांच्या विरोधात माझी भूमिका किंवा वक्तव्य केले नाही. राज्यात कृषी मंत्री असताना सुरू केलेल्या बऱ्याच योजनांचा लाभ आजही शेतकऱ्यांना मिळतो आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... माझ्या विधानाचा आणि कारखान्याचा काय संबंध. आमचा कारखाना सुरू होवून ७५ वर्ष झाली. उध्दव ठाकरे यांनी एखादा तरी कारखाना सुरू केला किंवा चालवून दाखवला का ? टिका करणे सोपे आहे. त्यांनी शेतकरी हिताचा एखादा उद्योग किंवा किमान बंद पडलेला कारखाना चालवायला घेवून दाखवावा. अडीच वर्ष राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना संधी मिळाली पण एकही शेतकरी हिताचा निर्णय त्यांनी घेतला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.