शिर्डी :‘‘मनोज जरांगे यांची शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून भेट घेण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकार संवेदनशील आहे. हैदराबाद गॅझेटवर न्या. शिंदे समितीचा अभ्यास सुरू आहे. त्यांचा अहवाल येईपर्यंत जरांगे यांनी आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन राज्य सरकारच्यावतीने त्यांना करण्यात आले आहे,’’ अशी माहिती जलसंपदामंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. .ते म्हणाले की ‘‘ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले; परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे आरक्षण टिकविता आले नाही. महायुती सरकारने दिलेले दहा टक्के आरक्षण टिकून आहे. जरांगे यांनी उपसमितीला पाठविलेल्या निवेदनातील काही मागण्यांबाबत कालच्या बैठकीत निर्णय झाले. .न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर व्हावा, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. ही प्रक्रिया थोडीशी गुंतागुंतीची आहे. यामुळे कोणावरही अन्याय व्हायला नको. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. लोकभावनेचा आदर करणे सरकारचे काम आहे. जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मातोश्रींबद्दल केलेले वक्तव्य दुर्दैवी होते.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.