MP Prasad Tanpure: ठेकेदारामुळे राहुरी बसस्थानकाचे काम रखडले : खासदार प्रसाद तनपुरे; पुनर्बांधणीच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी

राहुरी: राहुरी बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे काम रखडले. मुदत संपली तरी अवघे २५ टक्के काम झाले. त्यास, एसटी प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि ठेकेदाराने कामात सातत्य न ठेवता केलेली चालढकल कारणीभूत आहे, अशी संतप्त भावना माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी व्यक्त केली..बुधवारी 'सकाळ'मध्ये 'राहुरी बसस्थानकाचे काम रामभरोसे' या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध झाल्याने तनपुरे यांनी आज (गुरुवारी) थेट राहुरी बसस्थानक गाठले. बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर तनपुरे पत्रकारांशी बोलत होते. एसटीचे वाहतूक नियंत्रक गोविंद गुलदगड, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप सोनवणे, गोरक्षनाथ दुशिंग उपस्थित होते..तनपुरे म्हणाले, राहुरीच्या दौऱ्यावर आलेले महाविकास आघाडी शासनाचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राहुरी बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाची मागणी केली होती. त्यांनी भरसभेत माझ्या मागणीचा उल्लेख करून बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव पाठवा, प्रशासकीय मंजुरी व निधी देण्याचे जाहीर केले. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला. १६ मार्च २०२४ रोजी ठेकेदार मे. पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनी, सोलापूर यांना तीन कोटी ४४ लाख ७७ हजार ७४४ रुपयांच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश दिला..कामाची १८ महिन्यांची मुदत ऑगस्ट २०२५ अखेर संपली. त्यास दीड महिना उलटला. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर अवघे २५ टक्के काम झाल्याचे दिसत आहे. ७५ टक्के काम अपुरे आहे. अर्धवट बांधकाम झाले आहे. त्यानंतर आतून-बाहेरून प्लास्टर, प्लंबिंग, फरशी, खिडक्या, दरवाजे, रंगकाम, प्रतीक्षालयाचे भव्य शेड अशी अनेक कामे बाकी आहेत. बांधकाम झटपट उरकते, परंतु फिनिशिंगच्या कामाला वेळ लागतो. या ठिकाणी बांधकामच अर्धवट आहे..राहुरी नगरपरिषदेसह विविध खात्यांच्या परवानग्या वेळच्या वेळी मिळवून देण्यास मदत केली. बसस्थानकाच्या कामाची आरेखने वेळच्या वेळी देण्यात आली. परंतु ठेकेदाराने कामात सातत्य ठेवले नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही कामात चालढकल चालू ठेवली. एसटीच्या प्रशासनाने बसस्थानकाच्या कामात पाठपुरावा करण्यासाठी हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे काम रखडले आहे. त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे..तात्पुरत्या पत्र्याच्या शेडमधील बसस्थानकात अनेक गैरसोयी आहेत. पत्र्याच्या तात्पुरत्या सुलभ शौचालयाच्या मलमुत्राची जलवाहिनी फुटल्याने शौचालयाच्या मागील बाजूस घाण पाण्याचा तलाव तयार झाला आहे. हेच पाणी थेट बाजारपेठेत वाहून जात आहे. त्यामुळे प्रवाशांसह नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शौचालयाचे पत्रे फुटल्याने प्रवाशांना उघड्यावर लघुशंकेला जावे लागत आहे. त्यात महिलांची कुचंबणा होत आहे, असेही तनपुरे यांनी सांगितले..राहुरी शहरात बालाजी मंदिर ट्रस्टची जमीन एसटीच्या आगारासाठी संपादित केली होती. जमीन अपुरी असल्याने तांत्रिक कारणामुळे एसटीचे आगार झाले नाही. एसटीच्या मालिकेच्या या जमिनीचे आजचे बाजार मूल्य १० कोटींच्यावर आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्याकडेही एसटीच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे.- प्रसाद तनपुरे, माजी खासदार