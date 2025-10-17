अहिल्यानगर

MP Prasad Tanpure: ठेकेदारामुळे राहुरी बसस्थानकाचे काम रखडले : खासदार प्रसाद तनपुरे; पुनर्बांधणीच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी

MP Prasad Tanpure Inspects Rahuri Bus Stand: तनपुरे म्हणाले, राहुरीच्या दौऱ्यावर आलेले महाविकास आघाडी शासनाचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राहुरी बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाची मागणी केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी: राहुरी बसस्थानकाच्या पुनर्बांधणीचे काम रखडले. मुदत संपली तरी अवघे २५ टक्के काम झाले. त्यास, एसटी प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि ठेकेदाराने कामात सातत्य न ठेवता केलेली चालढकल कारणीभूत आहे, अशी संतप्त भावना माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी व्यक्त केली.

