Rahuri Crime:'राहुरीत डंपर चोरीतील तिघांना पकडले'; आरोपींना मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी

Dumper Theft Case in Rahuri: अहिल्यानगर येथील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपास सुरू केला. तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांना चोरीला गेलेला डंपर काल शुक्रवारी (ता. ७) डोंगरगण रस्त्यावर पिंपळगाव तलावाजवळ असल्याचे समजले.
Rahuri police arrested three suspects in a dumper theft case; accused remanded to police custody till Tuesday.

सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी : तहसील कार्यालयाच्या आवारातून चोरून नेलेला डंपर अवघ्या दोन दिवसांत पोलिसांनी शोधून काढला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागने (एलसीबी) या प्रकरणातील तिघा आरोपींना मुद्देमालासह ताब्यात घेतले. राहुरी न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना मंगळवारपर्यंत (ता.११) पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

