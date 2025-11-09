Rahuri Crime:'राहुरीत डंपर चोरीतील तिघांना पकडले'; आरोपींना मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी

राहुरी : तहसील कार्यालयाच्या आवारातून चोरून नेलेला डंपर अवघ्या दोन दिवसांत पोलिसांनी शोधून काढला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागने (एलसीबी) या प्रकरणातील तिघा आरोपींना मुद्देमालासह ताब्यात घेतले. राहुरी न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना मंगळवारपर्यंत (ता.११) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.भगवान गोवर्धन कल्हापुरे (रा. खडांबे खुर्द), सोमनाथ नामदेव ठाणगे (रा. देहरे, ता. नगर), अविनाश भिकन विधाते (रा. ताहाराबाद), अशी ताब्यात घेतलेल्यांची नावे आहेत. राहुरी तहसील कार्यालयाच्या परिसरात उभा असलेला विना नंबरचा एक डंपर बुधवारी (ता. ५) दुपारी दीड वाजता चोरट्यांनी चोरून नेला होता. .याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात प्रशांत सयाजी औटी (वय ३७, रा. राहुरी) यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर अहिल्यानगर येथील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपास सुरू केला. तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांना चोरीला गेलेला डंपर काल शुक्रवारी (ता. ७) डोंगरगण रस्त्यावर पिंपळगाव तलावाजवळ असल्याचे समजले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून घटनास्थळी छापा टाकला. तिघा आरोपींना मुद्देमालासह ताब्यात घेतले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या नेतृत्वात पोलिस अंमलदार दीपक घाटकर, फुरकान शेख, भीमराज खर्से, भगवान थोरात, विशाल तनपुरे, प्रशांत राठोड आणि महिला पोलिस अंमलदार सुवर्णा गोडसे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.