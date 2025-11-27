Rahuri Crime:'मध्य प्रदेशातून चोरीचे दागिने हस्तगत'; राहुरी पोलिसांची कामगिरी, फरार आरोपीचा शोध सुरू

राहुरी : शहरातील एका मंगल कार्यालयात विवाह समारंभाच्या हळदीच्या दिवशी रात्री वधूचे सहा लाखांचे सोन्याचे दागिने चोरी झाले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यावर राहुरी पोलिसांनी सखोल तपास केला. मध्य प्रदेशातील चोरांचे गाव असलेल्या गावातून आरोपीच्या आईच्या ताब्यातून चोरी झालेले सहा लाखांचे दागिने हस्तगत केले. आरोपी फरार झाला आहे. त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत.Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय.. .Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...राहुरी शहरातील नगर-मनमाड महामार्गावरील विठ्ठला लॉन्स मंगल कार्यालयात एका विवाह सोहळ्याच्या हळदीच्या दिवशी गुरुवारी (ता.६) रात्री साडेनऊ वाजता वधूचे सहा लाखांचे सोन्याचे दागिने चोरी झाले. पाहुण्या सारख्या आलेल्या चोरट्याने वऱ्हाडी मंडळींच्या समक्ष ज्येष्ठ महिलेच्या हातातील दागिन्यांची पिशवी हिसकावून धूम ठोकली. .याप्रकरणी शैला भास्कर सोनवणे (रा. पेठ, जि. नाशिक) यांच्या फिर्यादीवरून राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस निरीक्षक संजय ठेंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सुदाम शिरसाट यांनी तपासाची चक्रे फिरविली. मंगल कार्यालयाचे ‘सीसीटीव्ही’ फुटेज तपासले; परंतु खराब चित्रीकरणामुळे उपयोग झाला नाही. वधू-वर पक्षांनी लावलेले व्हिडिओ कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण व फोटोंची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. त्यात अनोळखी तरुण आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले. .लग्नकार्यात चोऱ्या करणाऱ्या आरोपींचा डाटा काढून ओळख पटविण्यात आली. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी सहायक पोलिस निरीक्षक शिरसाट, सहायक फौजदार तुळशीराम गिते, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सूरज गायकवाड, पोलिस नाईक अशोक कुदळे, प्रमोद ढाकणे, योगेश आव्हाड, सतीश कुऱ्हाडे यांचे पथक मध्य प्रदेशात रवाना झाले..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .कडिया साँसी, जि. राजगड (मध्य प्रदेश) आरोपीचे गाव देशभरात गुन्हेगारीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. विवाह समारंभात नवीन कपडे घालून पाहुण्या सारखे जाऊन वधूचे सोन्याचे दागिने चोरीच्या गुन्ह्याचा गावातील लोकांचा हातखंडा आहे. देशभरातून पोलिसांची पथके या गावात आरोपींच्या शोधासाठी जातात. आमच्या पथकाबरोबर तीन राज्यांमधील पोलिस होते.-सुदाम शिरसाट, सहायक पोलिस निरीक्षक, राहुरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.