Rahuri Crime:'मध्य प्रदेशातून चोरीचे दागिने हस्तगत'; राहुरी पोलिसांची कामगिरी, फरार आरोपीचा शोध सुरू

Major Progress in Theft Case: चोरीचे दागिने हस्तगत झाल्याने पीडितांना मोठा दिलासा मिळाला असून राहुरी पोलिसांच्या दक्षतेचे आणि जलद कारवाईचे कौतुक होत आहे. आरोपी लवकरच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकवण्यात येईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
Rahuri police recover stolen jewellery traced to Madhya Pradesh; search for absconding accused intensified.

सकाळ वृत्तसेवा
राहुरी : शहरातील एका मंगल कार्यालयात विवाह समारंभाच्या हळदीच्या दिवशी रात्री वधूचे सहा लाखांचे सोन्याचे दागिने चोरी झाले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यावर राहुरी पोलिसांनी सखोल तपास केला. मध्य प्रदेशातील चोरांचे गाव असलेल्या गावातून आरोपीच्या आईच्या ताब्यातून चोरी झालेले सहा लाखांचे दागिने हस्तगत केले. आरोपी फरार झाला आहे. त्याचा पोलिस शोध घेत आहेत.Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय..

