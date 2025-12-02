Rahuri politics : राहुरीत छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभारणार : राधाकृष्ण विखे पाटील; कामाला लवकरच होणार प्रारंभ..

राहुरी : राहुरीकरांसाठी ऐतिहासिक क्षण जवळ येत आहे. शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी १ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. हा पुतळा राहुरीच्या अभिमान, संस्कृती व इतिहासाचा गौरव पुन्हा उजळवणारा ठरेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. राहुरी येथे काल (रविवारी) सायंकाळी नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपच्या प्रचाराच्या सांगता सभेत मंत्री विखे पाटील बोलत होते..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...विखे म्हणाले की, राहुरी नगरपालिकेतील शाळा आधुनिक शिक्षण सुविधांनी सुसज्ज केल्या जाणार आहेत. संपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही बसवून गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणणे, तसेच महिला सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. अक्षय कर्डिले म्हणाले की, राहुरीत ४० वर्षांपासून तेच प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. विरोधकांना ५० वर्षे संधी दिली, आता आम्हाला पाच वर्षे द्या. .राहुरीच्या सर्व समस्यांचे एकच समाधान म्हणजे पालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकणे आहे. (स्व.) शिवाजीराव कर्डिले यांचे राहुरीवर विशेष प्रेम होते. शहराच्या विकासाचे त्यांनी स्वप्न पाहिले होते. ते स्वप्न आता आपण पूर्ण करणार आहे..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.महिलांचे बचत गटांद्वारे सक्षमीकरण आणि तरुण बेरोजगारांसाठी रोजगारनिर्मिती ही महत्त्वाकांक्षी कामेही राबविण्याचा मानस आहे. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून ५०० एकर पडीक क्षेत्र संपादित करून औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.