Rahuri politics : राहुरीत छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभारणार : राधाकृष्ण विखे पाटील; कामाला लवकरच होणार प्रारंभ..

Shivaji Maharaj statue: राहुरीच्या सांस्कृतिक ओळखीत भर घालणारा हा उपक्रम स्थानिकांसाठी मोठी खूण आहे. शिवरायांची कार्यतत्त्वे, शौर्य आणि स्वराज्याचा संदेश पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा हेतू या पुतळा प्रकल्पामागे असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Radhakrishna Vikhe Patil announcing the upcoming installation of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s statue in Rahuri.

राहुरी : राहुरीकरांसाठी ऐतिहासिक क्षण जवळ येत आहे. शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी १ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. हा पुतळा राहुरीच्या अभिमान, संस्कृती व इतिहासाचा गौरव पुन्हा उजळवणारा ठरेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. राहुरी येथे काल (रविवारी) सायंकाळी नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपच्या प्रचाराच्या सांगता सभेत मंत्री विखे पाटील बोलत होते.

