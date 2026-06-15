Seena Dam: पावसाने दिली दडी, सीना धरणाचा तळ दिसू लागला! कर्जत-आष्टीच्या शेतकऱ्यांसमोर मोठे जलसंकट..

-नीलेश दिवटेकर्जत : कर्जतसह आष्टी तालुक्याला वरदान ठरणाऱ्या सीना धरणाचे पोट खपाटीला गेले आहे. केवळ मृतसाठ्यापेक्षाही कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात सर्वांत प्रथम आजच्याच दिवशी म्हणजे १४ जूनला स्थापनेपासून प्रथमच भरण्याचा मान मिळविलेले हे धरण यंदा कोरडेठाक असल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे ढग जमू लागले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कर्जत तालुक्यातील जिरायत भागाला वरदान ठरणाऱ्या सीना धरणाची निर्मिती तत्कालीन मंत्री आबासाहेब निंबाळकर यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आली. तालुक्यातील निमगाव गांगर्डा येथे सीना नदीवर बांधण्यात आलेले हे धरण तालुक्यातील निमगाव गांगर्डासह मिरजगाव, नागापूर, नागलवाडी, सीतपूर, निंबोडी, तरडगाव, मलठण, निमगाव डाकू, चापडगाव, दिघीसह आष्टी तालुक्यातील मेहेकरी धरण लाभक्षेत्रातील गावातील शेतकऱ्यांना सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वरदान आहे..परंतु सध्या जून महिना निम्मा संपत येऊनही पावसाची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील भंडारदरा, निळवंडे, मुळा धरण भरल्यानंतर सर्वांत शेवटी भरणारे सीना धरण गेल्या वर्षी सर्वांत अगोदर म्हणजे जून महिन्यातच आजच्या तारखेला म्हणजे १४ जून रोजी पूर्ण क्षमतेने भरून ओसंडून वाहत होते. मात्र, या वर्षी लाभक्षेत्रात पाऊस नसल्याने पाण्याची शून्य आवक असल्याने धरणात केवळ मृतसाठ्यापेक्षाही कमी साठा उरला आहे. यामुळे धरणांतील जलजीव सुद्धा अखेरच्या घटका मोजीत असल्याचे चित्र आहे..गेल्यावर्षी धुमाकूळ घालीत ओला दुष्काळ परिस्थिती जून महिन्यात करणारा पाऊस आता रुसला की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी हमखास पाऊस येईल, या आशेवर पेरणी पूर्व मशागतीची कामे केली आहेत. धरण अद्याप कोरडेच असल्याने पुढे काय, या प्रश्नाने पोटात भीतीचा गोळा उठतो आहे.- महादेव शिंदे, शेतकरी.Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.आजचा पाणीसाठाएकूण क्षमता २४००पाणीपातळी ५७८.९९ (मी.)एकूण साठा २३.३० (द. ल. घ. मि.)एकूण साठा ८२२.८३ (द. ल. घ. फू.)उपयुक्तसाठा २७०.१५(द.ल.घ.फु.)उपयुक्त टक्के १४.६२. टक्केएकूण टक्के ३४.२७ टक्केआजचा पाऊस 00 (मि.मी.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.