Ahilyanagar Weather Update: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाच दिवसांत पावसाची शक्यता'; हवामान खात्याचा अंदाज, ‘यलो अलर्ट’ जारी

अहिल्यानगर: भारतीय हवामान खात्याने ११ ते १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात विजांच्या गडगडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस व तुरळक ठिकाणी सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. जिल्ह्यासाठी 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे..पुणे, नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांत मध्यम ते मुसळधार पाऊस झाल्यास भीमा, प्रवरा, गोदावरी, घोड, सीना, तसेच मुळा धरणातून होणाऱ्या विसर्गामुळे नद्यांची पाणीपातळी वाढू शकते. मुळा नदीपात्रातील कोतूळ येथून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने नदीकाठावरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..विशेषतः मेघगर्जना, विजा किंवा वादळी वाऱ्याच्या वेळी झाडाखाली किंवा त्याजवळ थांबू नये, सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. वादळादरम्यान विद्युत उपकरणे वापरू नयेत व विजेच्या सुवाहक भागांपासून दूर रहावे. अतिवृष्टीमुळे भूस्खलनाची शक्यता असल्याने डोंगरपायथ्याशी राहणाऱ्यांनी वेळीच स्थलांतर करावे, घाटरस्त्याने प्रवास टाळावा. आपत्कालीन परिस्थितीत नजीकच्या पोलिस ठाणे किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संपर्क ः जिल्हा नियंत्रण कक्ष (दूरध्वनी क्रमांक १०७७ (टोल फ्री), ०२४१-२३२३८४४, २३५६९४०..