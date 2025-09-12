अहिल्यानगर

Ahilyanagar Weather Update: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात पाच दिवसांत पावसाची शक्यता'; हवामान खात्याचा अंदाज, ‘यलो अलर्ट’ जारी

IMD Forecasts Showers in Ahilyanagar: मेघगर्जना, विजा किंवा वादळी वाऱ्याच्या वेळी झाडाखाली किंवा त्याजवळ थांबू नये, सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. वादळादरम्यान विद्युत उपकरणे वापरू नयेत व विजेच्या सुवाहक भागांपासून दूर रहावे. अतिवृष्टीमुळे भूस्खलनाची शक्यता असल्याने डोंगरपायथ्याशी राहणाऱ्यांनी वेळीच स्थलांतर करावे.
IMD issues yellow alert: Rain likely in Ahilyanagar district for next five days.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: भारतीय हवामान खात्याने ११ ते १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात विजांच्या गडगडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस व तुरळक ठिकाणी सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. जिल्ह्यासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे.

