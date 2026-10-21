Anna Hazare : राळेगणसिद्धीचा राज्याला दिशा दर्शक आदर्श ! पुरस्काराचा 20 लाखांचा निधी दुष्काळावर करणार खर्च

पारनेर - राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राळेगण सिद्धीसाठी विशेष दुष्काळ निवारण आराखडा जाहीर केला आहे. केवळ तात्पुरत्या उपायांऐवजी संपूर्ण गावाला केंद्रस्थानी ठेवून नियोजनबद्ध लढा देण्याची ही संकल्पना असून, इतर सामाजिक संस्थां व दानशुरांनीही असा पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन हजारे यांनी केले आहे..स्वामी विवेकानंद कृतज्ञता निधी ट्रस्टची सव्वा तास बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. यावर्षीचा पुरस्कारांवर होणारा सुमारे 20 लाख रुपयांचा खर्च थेट दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्यात येणारअसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये जनावरांच्या चाऱ्यासाठी 50 टक्के सहभाग गावाचा असणार आहे.या बैठकीत पिण्याचे पाणी, जनावरांची संख्या आणि उपलब्ध जलस्रोत यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..यावेळी हजारे यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एक आराखडा ही तयार केला आहे त्या आराखड्यानुसार ते दुष्काळावर मात करण्यासाठी काम करणार आहेत. त्यात त्यांनी निर्णय घेतला आहे की, गावातील एकही जनावर विकले जाणार नाही, गाई, म्हशी, बैलांसह सर्व पशुधनाची अचूक गणना केली जात आहे..पुढील पावसाळ्यापर्यंत प्रत्येक जनावराला पुरेसा चारा आणि पाणी देणे, जेणेकरून शेतकऱ्याला जनावरे विकण्याची किंवा छावणीत पाठवण्याची वेळ येऊ नये. तसेच यावेळी हजारे यांनी गावाच्या लोकसंख्येनुसार प्रत्येक नागरिकाला दैनंदिन किती पाणी लागते, याचा ताळेबंद तयार करण्यात आला असून पाण्याचा अपव्यय पूर्णपणे बंद करून समन्यायी वाटप केले जाईल. तसेच माणसे आणि जनावरे यांना लागणाऱ्या पाण्याचा एकत्रित हिशेब मांडून विहिरी व कूपनलिकांमधील पाण्याचा उपसा गरजेपुरताच मर्यादित ठेवला जाणार असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला..राळेगण सिद्धीने जलसंधारणात देशासमोर नेहमीच आदर्श निर्माण केला आहे. याही संकटावर गाव एकजुटीने मात करेल, असा विश्वास अण्णांनी व्यक्त केला. येत्या आठ दिवसांत राळेगण परिवाराची विशेष ग्रामसभा बोलावून त्यात सविस्तर चर्चा होणार असून, ट्रस्टचे सर्व विश्वस्त या बैठकीस उपस्थित होते.प्रत्येक नागरिकाला पाणी बचतीची शपथ दिली जाणार आहे. हा लढा एकट्याचा नसून संपूर्ण राळेगण परिवाराचा आहे..राज्याला दिशा देणारा राळेगणसिद्धीचा पुन्हा एक आदर्श, दुष्काळावर मात करण्यासाठी गावाचा 'वॉटर बजेट'चा आराखडा मांडला आहे. एकही जनावर विकले जाणार नाही व गावातील एकही कुटुंब तहानलेले राहणार नसल्याचा संकल्प आम्ही केला आहे.- अण्णा हजारे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.