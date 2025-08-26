अहिल्यानगर

Ahilyanagar News:'अकोले तालुक्यातील प्रवरा नदीवरील रंधा धबधब्यावर होणार काचेचा पूल'; बांधकाम विभागाकडून निविदा,संकल्पचित्र प्रसिद्ध

Tourism Boost for Ahmednagar: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील प्रवरा नदीवरील रंधा धबधबा राज्यात प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक या धबधब्याला भेट देतात. काही वर्षांपूर्वी माजी मंत्री दिवंगत मधुकरराव पिचड यांच्या प्रयत्नाने रंधा धबधबा सुशोभीकरणाची काही कामे झाली.
Proposed glass bridge project at Randha Waterfall on Pravara River, Akole taluka.
Proposed glass bridge project at Randha Waterfall on Pravara River, Akole taluka.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोले : निसर्गसौंदर्य लाभलेल्या अकोले तालुक्यातील प्रवरा नदीवरील ‘रंधा फॉल’चे सौंदर्य आता अधिकच बहरणार आहे. हा धबधबा अधिक जवळून आणि सुरक्षित पाहता यावा, यासाठी धबधब्यावर लवकरच काचेचा पूल साकारला जाणार आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या कामाची निविदा आणि संकल्पचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या कामास अंदाजे ४ कोटी ३१ लाख ९३ हजार ६१३ रुपये खर्च येणार असून, हे काम २४ महिन्यांत पूर्ण केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
district
Bridge River
Pravara river
bhide bridge
akole
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com