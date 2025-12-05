Datta Jayanti : ‘दिगंबरा..दिगंबरा’चा राशीन परिसरात गजर; दत्तजयंती उत्साहात साजरी, भाविकांकडून पुष्पवर्षाव !

राशीन : पुष्पमाला, नारळ आणि केळीच्या पानांची केलेली आरास, त्यात दत्तमंदिरासमोर सजलेला पाळणा, रंगीबेरंगी पताका आणि विजेची रोषणाई, वैष्णवजणांकडून होणारा ‘दिगंबरा.. दिगंबरा... श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’चा गजर...सोबतीला टाळ-मृदंगाची साथ आणि भाविकांकडून झालेला पुष्पवर्षाव, अशा भक्तिमय वातावरणात गुरुवारी (ता.४) दत्तजन्म सोहळा जगदंबा मंदिरासह राशीनसह परिसरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .दत्तजयंतीनिमित्त स्वामी समर्थ केंद्रात राशीनसह परिसरातील सेवेकरी आणि भाविकांच्या उपस्थितीत आज दतजन्म सोहळा साजरा करण्यात आला. या ठिकाणी दत्तजयंतीनिमित्त सप्ताहभर विविध यागांचे आयोजन येथे केले होते. .त्याचप्रमाणे सप्ताहात गुरुचरित्र पारायणासह विविध धार्मिक कार्यक्रम विधिवत साजरे करण्यात आले. राशीनसह परिसरातील महिला व पुरुष भाविकांच्या गर्दीने मंदिर फुलून गेले होते. यानंतर भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...तालुक्यात पिंपळवाडी (ता. कर्जत) येथील दत्तमंदिरातही दत्तजयंतीनिमित्त जन्मसोहळ्याचा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला तालुक्यातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांसह हजारो भाविक उपस्थित होते. येसवडी येथील दत्त धाम केंद्रावर भाविकांच्या उपस्थितीत मोठ्या भक्तिभावाने दत्तजयंती साजरी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.