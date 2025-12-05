अहिल्यानगर

Datta Jayanti : ‘दिगंबरा..दिगंबरा’चा राशीन परिसरात गजर; दत्तजयंती उत्साहात साजरी, भाविकांकडून पुष्पवर्षाव !

Rashin celebration: मिरवणुकीत ढोल-ताशांच्या तालावर वारकरी आणि भक्तगण मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले. मार्गभर उभ्या असलेल्या ग्रामस्थांनी पालखीवर पुष्पवर्षाव करून दत्तमहाराजांचे स्वागत केले. अनेकांनी हात जोडून दर्शन घेत भक्तिभाव व्यक्त केला.
Devotees Shower Flowers During Vibrant Datta Jayanti Procession in Rashin

Devotees Shower Flowers During Vibrant Datta Jayanti Procession in Rashin

सकाळ वृत्तसेवा
राशीन : पुष्पमाला, नारळ आणि केळीच्या पानांची केलेली आरास, त्यात दत्तमंदिरासमोर सजलेला पाळणा, रंगीबेरंगी पताका आणि विजेची रोषणाई, वैष्णवजणांकडून होणारा ‘दिगंबरा.. दिगंबरा... श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’चा गजर...सोबतीला टाळ-मृदंगाची साथ आणि भाविकांकडून झालेला पुष्पवर्षाव, अशा भक्तिमय वातावरणात गुरुवारी (ता.४) दत्तजन्म सोहळा जगदंबा मंदिरासह राशीनसह परिसरात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

