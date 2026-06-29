Sonai News : सोनईतील सावित्री सत्यवानासाठी आधार‘वड’; पतीला कोरोनात अंधत्व आल्यानंतर कुटुंबासाठी ‘ती’चा अहोरात्र संघर्ष

सोनई - कोरोना महामारीच्या संकटात हजारोंच्या मदतीला धावून गेलेले पती 'म्युकरमायकोसिस' होऊन अंथरुणावर पडले. पत्नीने सत्यवानाला यमाकडून परत आणणा-या सावित्रीप्रमाणेच परिस्थितीपुढे हतबल न होता अंधत्व आलेल्या पतीची पाच वर्षांपासून ''काठी'' होत आधार झाली. आजही पतीची सेवा करून कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी या सावित्रीचा संघर्ष सुरूच आहे..सोनई येथील मुळा साखर कारखान्यात सुरक्षाधिकारी असलेले प्रवीण चौधरी नोकरी संभाळून गरजू रुग्णांच्या मदतीसाठी धावत होते. विविध आजारांवर आयुर्वेदिक औषधेही मोफत देत होते. सर्पमित्र म्हणूनही ते अनेकांच्या मदतीला धावून गेलेले. कोरोना महामारीच्या काळात त्यांनी अनेकांना आयुर्वेदिक काढा घरपोच केला होता. मुळा कारखान्याच्या मदतीने तयार केलेले सॅनिटायझर अनेक शाळा, महाविद्यालयांत मोफत दिले..कोरोना संघर्षात इतरांना घरच्या खासगी रुग्णवाहिकेने मदत करता करता चौधरी यांना ९ मे २०२१ रोजी कोरोनाने गाठले. म्युकरमायकोसिस झाल्याने पुण्यात त्यांचा एक डोळा काढण्यात आला. दुसरा काढण्याची परवानगी मागितली. मात्र पत्नी प्रणाली यांनी जीवनाचे मर्म ओळखून दोन्ही डोळे निकामी झाले, तर जगायचे कसे, म्हणून देवावर विश्वास ठेवत नकार दिला. मुलाचे शिक्षण व पतीची सेवा म्हणून त्यांनी नोकरी नाकारत अहोरात्र सेवा करण्यास अग्रक्रम दिला..रुग्णालयात दर दोन तासाने डोळ्यात औषध टाकायचे असल्याने त्या दोन महिने दोन तासांपेक्षा जास्त झोपल्या नव्हत्या. आज पतीला एका डोळ्याने किंचित दिसू लागल्याने त्यांचा देवावरचा विश्वास खरा होताना दिसत आहे. या संघर्षात त्यांनी मुलगा संचितलाही घडविले. केमिकल विषयात बी-टेक करुन तो सध्या एमबीए करीत आहे. आजही पतीसाठी व कुटुंबासाठी त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे..नातेवाईक, मैत्रीणी तसेच सर्व आशा-आकांक्षा विसरून प्रणाली पाच वर्षांपासून माझ्या एका डोळ्यात औषध टाकते, जेवण भरविते, घराबाहेर फिरायला नेते. सुरुवातीच्या दोन वर्षांत तिने माझी सर्व सेवा केली. जिंवत व उभा राहण्याचे श्रेय असलेली पत्नी मला सात जन्मापेक्षा जास्त वेळा मिळो, हिच प्रार्थना.- प्रवीण चौधरी.आनंदवन कडून सन्मान...पसायदान-आनंदवन सेवाभावी संस्थेच्या वतीने उद्या सायंकाळी वटपौर्णिमेनिमित्त पती-सेवेचा सन्मान म्हणून प्रणाली चौधरी यांना ‘सावित्री रत्न पुरस्कार’ देऊन सन्मानित केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.