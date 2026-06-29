अहिल्यानगर

Sonai News : सोनईतील सावित्री सत्यवानासाठी आधार‘वड’; पतीला कोरोनात अंधत्व आल्यानंतर कुटुंबासाठी ‘ती’चा अहोरात्र संघर्ष

कोरोना महामारीच्या संकटात हजारोंच्या मदतीला धावून गेलेले पती 'म्युकरमायकोसिस' होऊन अंथरुणावर पडले.
Pravin Chaydhary and Pranali Chaydhary

Pravin Chaydhary and Pranali Chaydhary

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विनायक दरंदले
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सोनई - कोरोना महामारीच्या संकटात हजारोंच्या मदतीला धावून गेलेले पती 'म्युकरमायकोसिस' होऊन अंथरुणावर पडले. पत्नीने सत्यवानाला यमाकडून परत आणणा-या सावित्रीप्रमाणेच परिस्थितीपुढे हतबल न होता अंधत्व आलेल्या पतीची पाच वर्षांपासून ''काठी'' होत आधार झाली. आजही पतीची सेवा करून कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी या सावित्रीचा संघर्ष सुरूच आहे.

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