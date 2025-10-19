MLA Monica Rajale: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २०८ कोटी मंजूर: आमदार मोनिका राजळे; दिवाळीपूर्वी रक्कम खात्यात वर्ग होणार

पाथर्डी: अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातील एक लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना २०८ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होणार असल्याची माहिती आमदार मोनिका राजळे यांनी दिली. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.त्या म्हणाल्या की, शेवगाव - पाथर्डीसह जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. महायुती शासनाने दिलेला शब्द पाळून भरपाईच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यासाठी ८४६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. यामध्ये २५ टक्के रक्कम ही पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यासाठी मंजूर केली आहे. नुकसानीचे पंचनामे होऊन मदतीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला होता. .दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. मंजूर रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महसूल यंत्रणेला सूचना दिल्या असल्याचे राजळे म्हणाल्या..भरीव रक्कम मंजूर झाल्याबद्दल राजळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार मानले आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पाथर्डी, शेवगावला कितीपहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यासाठी ८४६ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, यापैकी पाथर्डी तालुक्यातील एक लाख सात हजार ६४३ शेतकऱ्यांना १०१ कोटी २९ लाख रुपये व शेवगाव तालुक्यातील ७८ हजार ६६९ शेतकऱ्यांना १०७ कोटी २५ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील शासनाकडून मिळालेले ही नुकसान भरपाई आहे. यानंतर केंद्र शासनाची मदतही मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.