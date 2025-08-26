Ahilyanagar Crime: धार्मिक स्थळ तोडफोड प्रकरणातील आरोपींना कोठडी; सोशल मिडीयाद्वारे कोणत्याही अफवा पसरवू नये

अहिल्यानगर

Religious Site Vandalism: Custody for Accused: याप्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. कोतवालीचे निरीक्षक प्रताप दराडे यांनी उपनिरीक्षक गणेश देशमुख त्यांच्या पथकाला आरोपींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आरोपींना काही तासातच अटक करण्यात आली होती.
Updated on

अहिल्यानगर: शहरातील धार्मिक स्थळाची तोडफोड केल्याप्रकरणी अटक आरोपींना न्यायालयाने २८ आॅगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. बबलू रामभाऊ पाल (वय ३६, जेसीबी चालक, रा. बोरुडे मळा. भुतकरवाडी, अहिल्यानगर), योगेश सखाराम झोंड (वय २४, सुपरवायझर, रा. धोंडेवाडी रोड, वाळकी, ता. जि. अहिल्यानगर) व अरुण गोविंद खरात (वय २०, जेसीबी मालक, रा. सावेडी, अहिल्यानगर) अशी या आरोपींची नावे आहेत. शहरातील गांधी मैदान ते पटवर्धन चौक रस्त्यावरील एका धार्मिक स्थळाची आरोपींनी तोडफोड केली.

