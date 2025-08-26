Ahilyanagar Crime: धार्मिक स्थळ तोडफोड प्रकरणातील आरोपींना कोठडी; सोशल मिडीयाद्वारे कोणत्याही अफवा पसरवू नये

अहिल्यानगर: शहरातील धार्मिक स्थळाची तोडफोड केल्याप्रकरणी अटक आरोपींना न्यायालयाने २८ आॅगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. बबलू रामभाऊ पाल (वय ३६, जेसीबी चालक, रा. बोरुडे मळा. भुतकरवाडी, अहिल्यानगर), योगेश सखाराम झोंड (वय २४, सुपरवायझर, रा. धोंडेवाडी रोड, वाळकी, ता. जि. अहिल्यानगर) व अरुण गोविंद खरात (वय २०, जेसीबी मालक, रा. सावेडी, अहिल्यानगर) अशी या आरोपींची नावे आहेत. शहरातील गांधी मैदान ते पटवर्धन चौक रस्त्यावरील एका धार्मिक स्थळाची आरोपींनी तोडफोड केली. .याप्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. कोतवालीचे निरीक्षक प्रताप दराडे यांनी उपनिरीक्षक गणेश देशमुख त्यांच्या पथकाला आरोपींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आरोपींना काही तासातच अटक करण्यात आली होती. आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेवून आरोपींना २८ आॅगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. .दरम्यान, या गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक कृष्णकुमार संदवाड हे करीत असून, उर्वरीत आरोपींचा शोध सुरु आहे. दरम्यान, सोशल मिडीयाद्वारे कोणत्याही अफवा पसरवू नये आपल्या पर्यंत असे कोणतेही मेसेज किवा माहिती आल्यास तात्काळ पोलीसांना कळवावे, असे आवाहन निरीक्षक दराडे यांनी नागरिकांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.