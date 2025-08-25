अहिल्यानगर

धक्कादायक प्रकार! 'अहिल्यानगर शहरात धार्मिक स्थळाची तोडफोड'; समाजकंटक गजाआड, पोलिसांकडून शांततेचे आवाहन

Religious Site Attack Sparks Outrage: पहाटे तीनच्या सुमारास एक पिवळ्या रंगाचा जेसीबी व निळ्या रंगाच्या मोपेडवरून आलेल्या अनोखळी व्यक्तींनी हिंदू- मुस्लिम समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या धार्मिक स्थळाची जाणीवपूर्वक तोडफोड करून नुकसान केले. हिंदू- मुस्लिम धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य करण्यात आले.
Ahmednagar police arrest miscreants after vandalism at a religious site; citizens urged to maintain peace.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: गांधी मैदान ते पटवर्धन चौक रस्त्यावरील एका धार्मिक स्थळाच्या तोडफोड प्रकरणातील दोघा समाजकंटकांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. उर्वरीत सहा संशयित आरोपींचा शोध सुरू आहे. आरोपींनी रविवारी (ता. २४) पहाटेच्या सुमारास धार्मिक स्थळाची तोडफोड केली होती. दरम्यान, घटनेच्या निषेधार्थ मुस्लिम समाजबांधवांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढून निषेध नोंदविला.

