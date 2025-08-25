धक्कादायक प्रकार! 'अहिल्यानगर शहरात धार्मिक स्थळाची तोडफोड'; समाजकंटक गजाआड, पोलिसांकडून शांततेचे आवाहन

अहिल्यानगर: गांधी मैदान ते पटवर्धन चौक रस्त्यावरील एका धार्मिक स्थळाच्या तोडफोड प्रकरणातील दोघा समाजकंटकांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. उर्वरीत सहा संशयित आरोपींचा शोध सुरू आहे. आरोपींनी रविवारी (ता. २४) पहाटेच्या सुमारास धार्मिक स्थळाची तोडफोड केली होती. दरम्यान, घटनेच्या निषेधार्थ मुस्लिम समाजबांधवांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढून निषेध नोंदविला..Ahilyanagar News: रामकृष्ण आश्रमात संतभेटीमुळे दिवाळी: सत्संगाची पर्वणी; शंभराहून अधिक कीर्तनकार उपस्थित.योगेश सखाराम झोंड (रा. भूतकरवाडी, अहिल्यानगर, मूळ रा. वाळकी, ता. जि. अहिल्यानगर) व बबलू रामभाऊ पाल (रा. भूतकरवाडी, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. जेसीबी मालक अरुण गोविंद खरात (रा. समता चौक, सावेडी) यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. याप्रकरणातील संशयित आरोपी सचिन दारकुंडे, समतानगर, सावेडी), दत्ता गायकवाड (पूर्ण नाव माहिती नाही) व इतर तीन ते चारजण फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..याप्रकरणी ॲड. वसीम राउफ खान (रा. देशपांडे हॉस्पिटलजवळ, पटवर्धन चौक, आनंदीबाजार) यांनी फिर्याद दिली आहे. पहाटे तीनच्या सुमारास एक पिवळ्या रंगाचा जेसीबी व निळ्या रंगाच्या मोपेडवरून आलेल्या अनोखळी व्यक्तींनी हिंदू- मुस्लिम समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या धार्मिक स्थळाची जाणीवपूर्वक तोडफोड करून नुकसान केले. हिंदू- मुस्लिम धर्माचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य करण्यात आले. समस्त हिंदु- मुस्लिम धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचाही प्रयत्न केला. दंगल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..दरम्यान, घटनेची माहिती समजताच पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, उपाधीक्षक शिरीष वमने, स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी, पोलीस निरीक्षक आनंद कोकरे, पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सकाळी आनंदी बाजार परिसरात काही वेळासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, पोलिसांनी परिस्थिती हाताळत कोणताही अनुचित प्रकार घडू दिला नाही. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी तत्काळ तपासाचे आदेश दिले. त्यानंतर काही तासातच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने दोघा आरोपींना ताब्यात घेतले असून, इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे..Ahilyanagar fraud: 'बनावट नोटांद्वारे फसवणूक; तिघे गजाआड', एक कोटीच्या बनावट नोटा जप्त.कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आनंदबाजार परिसरातील रस्ता लगत असणाऱ्या दर्ग्याची समाजकंटकांनी तोडफोड केली. याप्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. गुन्ह्यातील जेसीबी जप्त करण्यात आला. पोलिस गुन्ह्याचा तपास करत असून, समाज बांधवांनी शांतता बाळगावी आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.- सोमनाथ घार्गे, पोलीस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.