पाणीयोजनेचे काम बंद ठेवण्याचा पाणीपुरवठा समितीचा ठराव मंजूर

पुणतांबे (नगर) : जीवन प्राधिकरणमार्फत येथे साडेसतरा कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीयोजनेचे काम सुरू आहे. मात्र, या कामाची माहिती पाणीपुरवठा समितीला देण्यास अधिकारी व ठेकेदार टाळाटाळ करतात. समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत. पाणीयोजनेचे काम मनमानी पद्धतीने सुरू असून, ते बंद ठेवण्यात यावे, असा ठराव समितीच्या आजच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. अधिकारी-ठेकेदाराने बैठकीस उपस्थित राहून कामाची रुपरेषा सांगितल्यावर काम सुरू होईल, असा इशारा शिवसेना नेते सुहास वहाडणे यांनी दिला. पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय धनवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सभागृहात समितीची बैठक झाली. मागील सहा महिन्यांपासून गावासाठी नवीन पाणीयोजनेचे काम सुरू आहे. पाइपलाइनसाठी सर्व रस्ते खोदले. रस्त्यांची वाट लागली. पाइप खोलवर टाकले नाहीत. तलावाचे कामही दर्जेदार होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. बैठकीला बोलावूनही अधिकारी-ठेकेदार गैरहजर राहिल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे पाणीयोजनेचे काम बंद ठेवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. बैठकीला विजय धनवटे, मुरलीधर थोरात, सर्जेराव जाधव, सदाशिव वहाटोळे, नामदेव धनवटे आदी उपस्थित होते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

