Ahilyanagar News: 'परतीच्या पावसाने म्हाळस पिंपळगाव चांदा परिसरामध्ये हाहाकार': पुरामुळे रस्ता गेला वाहून

Mhalas Pimpalgav Chanda Faces Severe Flood Damage: म्हाळस पिंपळगाव येथील नागरिकांना दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून, तसेच संपर्कासाठी चांदा गाव हे सोईस्कर व जवळचे असल्याने बऱ्याच दिवसांपासून हा रस्ता व्हावा म्हणून दोन्ही गावांच्या नागरिकांनी या रस्त्याविषयी आवाज उठवला.
सकाळ वृत्तसेवा
चांदे: म्हाळस पिंपळगाव ते चांदा रस्त्यावरील (ता. नेवासे) डांबरी रस्ता पुराच्या पाण्याने वाहून गेला. सध्या परतीच्या पावसाने म्हाळस पिंपळगाव चांदा परिसरामध्ये हाहाकार चालवला त्यामुळे अनेक ओढ्या-नाल्यांना पूर आला. अनेक गावांचा संपर्क या पावसामुळे तुटला.

