कौठ्यात मुळा उजवा कालवा फुटला

सोनई : कौठे (ता. नेवासे) येथील नाला क्रमांक 45च्या गुप्त पुलाजवळ मुळा उजवा कालवा फुटून शेतपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी भेट देऊन पाहणी केली आहे. गुप्त पुलाजवळ कालव्याला असलेला मातीचा भराव खचून कालवा फुटल्याने कौठे व देडगाव शिवारातील शेतात पाणी जाऊन कपाशी, सोयाबीन, पावसाळी भुईमूग, घास व ऊस आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. येथे परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात जमा झाले होते. कालवा फुटल्याची माहिती समजताच जलसंधारणमंत्री गडाख यांनी तातडीने भेट देऊन कालवा व पुलाची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अ. ह. अहिरराव व मुळा पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता सायली पाटील उपस्थित होते. दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना दिल्याबद्दल ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. संपादन - अशोक निंबाळकर

