अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: 'रास्तारोको करणाऱ्या नऊ जणांवर गुन्हा'; अहिल्यानगर-सावळीविहीर रस्ता दुरुस्तीच्या मागणीसाठी रास्तारोको

Villagers Protest Poor Road Condition: वसंत कदम, अनिल येवले, प्रशांत मुसमाडे, प्रशांत काळे, संदीप कोठुळे, गोविंद खावडे, सुनील विश्वासराव, आदिनाथ कराळे, बाळासाहेब लोखंडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या रस्ता दुरुस्ती कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांची नावे आहेत.
Ahilyanagar Crime
Ahilyanagar Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राहुरी: राहुरी फॅक्टरी येथे बुधवारी (ता. १०) अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन करणाऱ्या रस्ता दुरुस्ती कृती समितीच्या नऊ जणांच्या विरोधात राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. अहिल्यानगर-सावळीविहीर रस्ता दुरुस्तीच्या मागणीसाठी रास्तारोको करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
FIR
Villages
police case
district
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com