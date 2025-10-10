जामखेड: राज्य सरकारने आकडेवारीची हातचलाखी दाखवून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याची टीका आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. आमदार पवार यांनी शहरातील महावीर भवन येथे शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन अधिकाऱ्यांना सुचना केल्या. यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष विजयसिंह गोलेकर, युवक तालुकाध्यक्ष प्रशांत राळेभात, शहराध्यक्ष वसीम सय्यद, विश्वनाथ राऊत, प्रविण उगले, महेश राळेभात, संपत राळेभात, उमर कुरेशी, महिला कार्यकर्त्या अर्चना राळेभात यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते..यावेळी आमदार पवार म्हणाले, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार हेक्टरी व जमीन खरडून गेलेल्या साडेतीन लाख हेक्टरी देणे आवश्यक आहे. खरीप हंगाम वाया गेला असून, आता रब्बी हंगाम वाया जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत तोकडी असून, एक प्रकारे शेतकऱ्यांची चेष्टा केली आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. सरकारने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी. यापुढे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारणार असून, संभाजीनगर येथून सुरवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..पाणीपुरवठा योजनेचे श्रेय घेऊ नकायावेळी आमदार पवार म्हणाले, जामखेड शहर व सात वाड्या वस्त्यासाठी पाणीपुरवठा योजना व भुयारी गटार योजनासाठी आम्ही पाठपुरावा केला. याची सगळी कागदपत्रे दाखवतो. उगीच त्याचे श्रेय घेऊ नका. जामखेडकरांना नऊ दिवसांनी पाणीपुरवठा होतो. तो वाढवावा लागेल. राम शिंदे यांनी आपल्या पदाचा मान ठेवा. मुख्याधिकारी यांनी येत्या पाच दिवसात परस्थिती न सुधारल्यास तुमच्या विरोधात नागरिकासमवेत आंदोलन करण्याचा इशारा आ. पवार यांनी दिला..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महाविकास आघाडीच्या वतीने आंदोलन११ ऑक्टोबर रोजी महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर याठिकाणी मोठं आंदोलन होणार आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूर, बीड, लातूर यापैकी एका ठिकाणी आंदोलन करणार असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.