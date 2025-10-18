Rohit Pawar

अहिल्यानगर

MLA Rohit Pawar: सरकारकडून शेतकऱ्यांना चुना लावण्याचे काम: आमदार रोहित पवार; राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून ‘काळी दिवाळी’ साजरी

Rohit Pawar Targets State Government: विरोधकांनी सरसकट कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली. परंतु सरकारने केवळ पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र रेवड्या देण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे ही मदत अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
कर्जत : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज हे फसवे असून, याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून शुक्रवारी राज्यभर काळी दिवाळी साजरी करून सरकारचा निषेध करण्यात आला, तसेच शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ७५ हजार रुपये देण्याची आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

