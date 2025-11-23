Rupali Chakankar: कोपरगावात गुलाल आपलाच : रुपाली चाकणकर; पालिका निवडणुकीसाठी आमचे येणे केवळ औपचारिकता

कोपरगाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे फुले, शाहू, आंबेडकरांचा विचार पुढे घेवून मार्गक्रमण करीत आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले. विधानसभेला भरपावसातील सभेला कोपरगावकरांनी उपस्थित राहून आमदार आशुतोष काळे यांना भरभरून प्रेम दिले. पालिका निवडणुकीसाठी आमचे येणे केवळ औपचारिकता आहे. विरोधक कितीही कुरघोड्या करो. येत्या तीन तारखेला खांद्यावर गुलाल घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केला. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानावर झालेल्या सभेप्रसंगी त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार अशोक काळे होते. व्यासपीठावर आमदार आशुतोष काळे समवेत काका कोयटे यांच्यासह उमेदवार उपस्थित होते..चाकणकर पुढे म्हणाल्या, की लाडकी बहीण योजना, जनसंवाद सभामध्ये काळे यांना जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला. जनतेशी वर्षानुवर्षे असलेला त्यांचा ऋणानुबंध आहे. यामुळे कोपरगावकराना वेगळे सांगायची गरज नाही. लाडकी बहीण योजना फसवी असल्याची विरोधकांनी टीका केली. मात्र, विरोधक देखील लाडक्या बहिणीचे फॉर्म भरून घेत होते. अशी दुतोंडी भूमिका विरोधकांनी घेतली. महिलांच्या खांद्यावरील हंडा खाली उतरविणारे आमदारांना महिला डोक्यावर घेते, हे लाखाच्या मताधिक्याने दाखवून दिले आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांना निवडून दिले पाहिजे. १६ हजार सहकारी पतसंस्थांचे १९९८ पासून काका कोयटे नेतृत्व करीत आहेत..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...२०१९ ला निवडून आल्यानंतर दोनच महिन्यांत पाच नंबर साठवण तलावाचे काम सुरू केले. साठवण तलाव होऊ नये व शहराचा पाणीप्रश्न मिटू नये, यासाठी विरोधक न्यायालयात गेले. मी मंजूर करून आणलेल्या २८ विकासकामांना स्थगिती मिळवण्याचे पाप विरोधकांनी केले. यामागे एकच पोटदुखी होती, कामाचे श्रेय मला मिळू नये. त्याचा प्रत्यय या निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आला. नगराध्यक्ष व सर्व नगरसेवकांचे अर्ज वैध झाल्यानंतर पायाखालची जमीन सरकली. कुठलाही आधार नसताना ते आज न्यायालयात गेले.- आशुतोष काळे, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.