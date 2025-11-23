अहिल्यानगर

Rupali Chakankar: कोपरगावात गुलाल आपलाच : रुपाली चाकणकर; पालिका निवडणुकीसाठी आमचे येणे केवळ औपचारिकता

Kopargaon elections: स्थानिक विकासकामे, नागरिकांचे प्रश्न आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बळाबाबत त्यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केला. कोपरगावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि महिलांसाठीच्या उपक्रमांमध्ये झालेला बदल हा जनतेने स्वतः अनुभवलेला असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Rupali Chakankar addressing supporters in Kopargaon, expressing full confidence of victory in the upcoming municipal elections.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोपरगाव : उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे फुले, शाहू, आंबेडकरांचा विचार पुढे घेवून मार्गक्रमण करीत आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम त्यांनी केले. विधानसभेला भरपावसातील सभेला कोपरगावकरांनी उपस्थित राहून आमदार आशुतोष काळे यांना भरभरून प्रेम दिले. पालिका निवडणुकीसाठी आमचे येणे केवळ औपचारिकता आहे. विरोधक कितीही कुरघोड्या करो. येत्या तीन तारखेला खांद्यावर गुलाल घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केला.

