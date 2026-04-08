Rural Artist India: पारनेर तालुक्यातील ग्रामीण कलाकार देशभर झळकला; प्रकाश बोरुडे यांच्या कलेला पंतप्रधानांची दाद!

-सनी सोनावळे टाकळी ढोकेश्वर: पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी या दुर्गम गावातून पुढे आलेल्या आणि सध्या पुण्यात वास्तव्यास असलेल्या प्रख्यात चित्रकार प्रकाश बोरुडे यांच्या कलाकृतींची दखल थेट देशाच्या पंतप्रधानांकडून घेण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोरुडे यांना पाठवलेल्या अभिनंदनपर पत्रामुळे त्यांच्या कलाप्रवासाला नवी उंची प्राप्त झाली. .पत्रामध्ये बोरुडे यांच्या कलाकृतींतील वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी, सूक्ष्म निरीक्षणशक्ती आणि भारतीय संस्कृतीचे प्रभावी दर्शन यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेषतः काशीच्या घाटांचे आणि गंगामातेच्या आध्यात्मिक स्वरूपाचे त्यांनी केलेले चित्रण अत्यंत प्रभावी व भावस्पर्शी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. .बोरुडे यांनी कलेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील साधेपणा आणि शहरातील आधुनिकता यांचा सुंदर संगम साधला आहे. त्यांच्या चित्रांमध्ये रंगसंगती, प्रकाश-छाया आणि भावनांची अभिव्यक्ती यांचा उत्कृष्ट मेळ दिसून येतो. त्यामुळे त्यांच्या कलाकृतींना देशभरातील विविध कला प्रदर्शनांमध्ये मोठी पसंती मिळाली आहे. २० वर्षांपासून कला क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यांच्या कलाकृती प्रतिष्ठित ठिकाणी प्रदर्शित झाल्या आहेत. .नवी दिल्लीतील ''नमामि गंगे'' कार्यालयाच्या प्रतिष्ठित दालनांमध्ये, पुण्यातील प्रतिष्ठित श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिराच्या पवित्र भिंतींवर स्थान मिळाले आहे. कलेने अनेक शासकीय आणि खासगी संस्थांची शोभा वाढवली आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय कला दालनांमध्ये ५५ हून अधिक प्रदर्शनात कलेला दाद मिळाली..कष्ट, चिकाटी आणि अथक मेहनत या त्रिसूत्रीच्या बळावर कला प्रवासात हे यश संपादन केले. वाराणसीतील पवित्र घाट आणि प्राचीन मंदिरे मानव व ईश्वर यांच्यातील शाश्वत नात्याची जाणीव करून देतात, जी माझ्या कलाकृतीतून प्रकर्षाने व्यक्त होते.- प्रकाश बोरुडे, कलाकार.