Successful Brain Surgery: 'जुळ्या बहिणींच्या मेंदूवर यशस्वी शस्त्रक्रिया'; साई संस्थान रुग्णालयाकडून शस्त्रक्रियेद्वारा काढल्या गाठी..

शर्डी: जुळ्या बहिणी, दोघींच्याही मेंदू जवळ एकाच ठिकाणी, एकाच आकाराच्या गाठी तयार झाल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निष्पन्न झाले. साई संस्थान रुग्णालयातील न्यूरोसर्जन डाॅ. मुकुंद चौधरी यांनी एकाच दिवशी या दोन्ही बहिणींच्या मेंदूवर काही दिवसांच्या अंतराने एकापाठोपाठ एक यशस्वी शस्त्रक्रिया करून या गाठी काढल्या. वैद्यकीय विश्वातील हा दुर्मीळ योगायोग साई संस्थान रुग्णालयातील वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.याबाबत माहिती देताना डाॅ. मुकुंद चौधरी म्हणाले की, बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यातील नागझरी येथील ४२ वर्षीय जुळ्या बहिणी सुनीता साबे आणि दुर्गा उगले या दोघींना मेंदूमध्ये एकसारखीच गाठ असल्याचे निदान झाले. आश्चर्याची बाब म्हणजे या दोन्ही बहिणींच्या गाठीचा आकार, जागा, बाजू आणि स्वरूप अगदी एकसारखेच होते. न्यूरोमायक्रोस्कोपच्या साह्याने या दोन्ही बहिणींच्या मेंदूतील गाठींच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडल्या..दुर्गा उगले यांना दीर्घकाळ डोकेदुखीचा त्रास असल्यामुळे त्यांनी आठ महिन्यांपूर्वी डॉ. चौधरी यांच्याकडे तपासणी केली. एमआईआरमध्ये डाव्या बाजूला मेंदूमध्ये साधारण पाच बाय पाच से.मी. आकाराची गाठ आढळून आली. त्यांच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पुढील तपासणीच्या वेळी त्यांची जुळी बहीण सुनीता साबे यांनीही डोकेदुखीची तक्रार मांडली. एमआईआर तपासणीत त्यांच्या मेंदूतही समान ठिकाणी व समान आकाराची गाठ आढळल्याने वैद्यकीय पथक अचंबित झाले..या दोन्ही शस्त्रक्रिया महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत करण्यात आल्या. भूलतज्ज्ञ डॉ. संतोष सुरवसे, डॉ. निहार जोशी तसेच संपूर्ण न्यूरो ओटीटीम यांचे विशेष योगदान लाभले. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, उपमुख्य अधिकारी भीमराज दराडे, वैद्यकीय संचालक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. शैलेश ओक, उपवैद्यकीय संचालक डॉ. प्रीतम वडगावे यांनी या सर्व टीमचे अभिनंदन केले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.या दोन्ही बहिणींच्या गाठीचे तुकडे सूक्ष्मदर्शकाखाली तपासल्यावर त्या पूर्णपणे समान स्वरूपाच्या असल्याचे स्पष्ट झाले. जुळ्या बहिणींमध्ये एकसारखा आजार दिसणे सामान्य असले, तरी एकाच जागी, एकाच बाजूस, अगदी सारखा आकार आणि स्वरूप असणे, तसेच एकाच न्यूरोसर्जनकडून यशस्वी शस्त्रक्रिया हा दुर्मिळ योगायोग आहे.- डाॅ. मुकुंद चौधरी, न्यूरोसर्जन.