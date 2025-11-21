अहिल्यानगर

'साईसंस्थानच्या डॉक्टरांवर हल्ला'; रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून केबिनमध्ये घुसून मारहाण, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे नेमकं काय घडलं..

Doctor assault: रुग्णावर उपचार सुरू असताना दिलेल्या एका इंजेक्शननंतर त्याची प्रकृती बिघडल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले. त्यामुळे संतापलेल्या कुटुंबीयांनी डॉक्टरांवर निष्काळजीपणाचा आरोप करीत थेट केबिनमध्ये घुसून हातघाईला उतरल्‍याचे सांगण्यात येते.
Security personnel and staff gather outside the cabin after Saibaba Trust doctors were assaulted by patient’s relatives.

सकाळ वृत्तसेवा
शिर्डी: साईसंस्थान सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे उपवैद्यकीय संचालक डॉ. प्रीतम वडगावे यांना रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ रुग्णालयाचे डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले. पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडे यांना निवेदन देले. शिर्डी पोलिसांनी या प्रकरणी तीन आरोपी ताब्यात घेतले.

