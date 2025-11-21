'साईसंस्थानच्या डॉक्टरांवर हल्ला'; रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून केबिनमध्ये घुसून मारहाण, चुकीच्या इंजेक्शनमुळे नेमकं काय घडलं..

शिर्डी: साईसंस्थान सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे उपवैद्यकीय संचालक डॉ. प्रीतम वडगावे यांना रुग्णाच्या नातेवाईकांनी केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ रुग्णालयाचे डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले. पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडे यांना निवेदन देले. शिर्डी पोलिसांनी या प्रकरणी तीन आरोपी ताब्यात घेतले. . पोलिसांनी सचिन काळे आणि पत्नी कोमल यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या दाम्पत्याचा मुलगा वर्षभरापूर्वी साईसंस्थान रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी दाखल करण्यात आला. त्यावेळी चुकीच्या इंजेक्शनमुळे त्याला अंपगत्व आले होते. त्याच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च साईसंस्थानतर्फे केला जात आहे. आज हे दाम्पत्य रुग्णालयात आले. त्यांनी डॉ. वडगावे यांच्या केबिनमध्ये जाऊन त्यांना मारहाण केली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. .डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारून या घटनेचा निषेध केला. उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल भारती, पोलिस निरीक्षक रणजित गलांडे फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शैलेश ओक यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी या घटनेचा निषेध केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.