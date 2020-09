अंघोळीसाठी गेलेल्या होमगार्डचा प्रवरा नदीत बुडून मृत्यू

अकोले (नगर) : राहुरी तालुक्यातील मांजरी गावातील होमगार्ड संदेश विटनोर हा युवक अकोले तालुक्यात आपले कर्तव्य बजावत होता. त्याची मुक्कामासाठी अकोले तालुक्यातील अगस्ती मंदिर प्रसाशनाने सोय केलेली होती. माञ सकाळी अंघोळीसाठी बाहेर पडलेल्या संदेशचा प्रवरा नदीच्या पाञात बुडून मृत्यू झाला आहे. अकोले तालुक्यात आणि परिसरात ही बातमी समजताच हळहळ व्यक्त करण्यात आली. एकीकडे अकोले तालुक्यात आणि महाराष्ट्रात आपले कर्तव्य बजावत तुटपुंज्या मानधनामध्ये कोरोना कालावधीत काम करत होता. त्यात ही घटना घडल्यामुळे अकोलेकरांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. कोरोना कालावधीमध्ये त्याने आपला जीव जोखमीत टाकून इतरांची सुरक्षा केली. अशा परिस्थितीत या युवकाचा जीव गेल्यावर अकोले तालुक्यात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, होमगार्ड, पोलिस, वैद्यकिय कर्मचारी यांना सुरक्षा देणे काळाची गरज आहे. माञ ही सर्व गोष्ट घडली असताना एकीकडे कोरोना योध्दा म्हणून कर्मचाऱ्यांना गौरवीत असताना नुसते पुरस्कार, सन्मान नको तर सुरक्षेची गरज असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संपादन : सुस्मिता वडतिले

