Sangamner News:'संगमनेर तालुक्यात आठ दिवसांत १९२ वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती'; ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ प्रभावी, पाणीपातळीत वाढ

-राजू नरवडे संगमनेर: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत संगमनेर तालुक्यात ग्रामविकासात अभूतपूर्व अशी घोडदौड सुरू झाली आहे. गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अवघ्या आठ दिवसांच्या अल्पावधीत श्रमदानाच्या जोरावर तब्बल १९२ वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे जलसंधारण, भूजलस्तरवाढ, रब्बी हंगामातील पाण्याची उपलब्धता आणि शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचा स्थिर पुरवठा यांना मोठी चालना मिळणार आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...अभियानांतर्गत संपूर्ण तालुक्यात एकूण ४२५ वनराई बंधारे उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे यांनी गावोगावी फिरून प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, तसेच स्थानिक नागरिकांना अभियानाचे महत्त्व समजावून सांगितले. त्यांच्या प्रेरणेतून आणि प्रभावी समन्वयातून ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवत श्रमदानाच्या माध्यमातून बंधाऱ्यांच्या कामांना गती दिली. .सहायक गटविकास अधिकारी राजेंद्र ठाकूर यांनी वेळोवेळी कामाचे निरीक्षण करत प्रक्रिया वेगाने पुढे नेली. गावांमध्ये सिमेंटच्या रिकाम्या गोण्या गोळा करून त्यामध्ये माती भरून ओढे, नाले, विहिरी किंवा ज्या ठिकाणी जलस्रोत आहेत त्या ठिकाणी गोण्यांद्वारे वनराई बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यात आली. या पद्धतीमुळे अल्प खर्चात आणि लोकसहभागातून मोठे जलसंधारण साध्य झाले आहे..वनराई बंधाऱ्यांमुळे आसपासच्या जलस्रोतांना पूरक आधार मिळणार आहे. भूजलस्तर वाढेल, मृदधूप आटोक्यात येईल, तर दुसरीकडे जैवविविधतेलाही चालना मिळणार आहे. रब्बी हंगामासोबतच इतर पिकांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ अपेक्षित आहे. ग्रामस्थांनीही या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत करत त्यास मोठा पाठिंबा दिला आहे. उर्वरित गावांमध्ये वनराई बंधाऱ्यांची कामे वेगाने सुरू असून आगामी काही दिवसांत उर्वरित लक्ष्यही पूर्ण होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. अवघ्या आठ दिवसांत १९२ वनराई बंधाऱ्यांची यशस्वी उभारणी हा स्वतःत एक विक्रम ठरत असून, ग्रामविकासाच्या क्षेत्रात संगमनेर तालुक्याने एक आदर्श घालून दिला आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा... परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनराई बंधाऱ्यांची कामे सुरू आहेत. ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती कृषी विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, संपर्क अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त सहभागातून ग्रामविकासाचा एक आदर्श नमुना या उपक्रमातून साकार होत आहे. विशेष म्हणजे या बंधाऱ्यांचा थेट फायदा गावांना होत आहे.- प्रवीण सिनारे, गटविकास अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.