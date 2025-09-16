अहिल्यानगर

Sangamner News: 'संगमनेर तालुक्यात चाऱ्यातून गाईंना विषबाधा; दोन गाई दगावल्या', लांडगे कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान

Tragedy in Sangamner: वडगाव लांडगा येथील तुकाराम लांडगे यांनी आपल्या गाईंना चारा दिला. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच गाई अस्वस्थ होऊ लागल्याचे लक्षात आले. गाईंची प्रकृती अचानक बिघडत असल्याचे दिसताच लांडगे कुटुंबीयांनी तातडीने वडगाव लांडग्यातील स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. राहुल जाधव यांना माहिती दिली.
Sangamner tragedy: Two cows die of fodder poisoning, heavy loss for Lande family.

संगमनेर : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव लांडगा येथील तुकाराम राधुजी लांडगे यांच्या मालकीच्या आठ गाईंना चाऱ्यातून विषबाधा झाली आहे. वेळीच उपचार सुरू केल्याने सहा गाईंचे प्राण वाचवण्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यश आले. मात्र, दुर्दैवाने दोन गाईंचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे लांडगे कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

