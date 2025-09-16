Sangamner News: 'संगमनेर तालुक्यात चाऱ्यातून गाईंना विषबाधा; दोन गाई दगावल्या', लांडगे कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान

संगमनेर : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव लांडगा येथील तुकाराम राधुजी लांडगे यांच्या मालकीच्या आठ गाईंना चाऱ्यातून विषबाधा झाली आहे. वेळीच उपचार सुरू केल्याने सहा गाईंचे प्राण वाचवण्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना यश आले. मात्र, दुर्दैवाने दोन गाईंचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे लांडगे कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान झाले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.वडगाव लांडगा येथील तुकाराम लांडगे यांनी आपल्या गाईंना चारा दिला. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच गाई अस्वस्थ होऊ लागल्याचे लक्षात आले. गाईंची प्रकृती अचानक बिघडत असल्याचे दिसताच लांडगे कुटुंबीयांनी तातडीने वडगाव लांडग्यातील स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. राहुल जाधव यांना माहिती दिली. डॉ. जाधव यांनी तातडीने धांदरफळ बुद्रुक येथील पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधला. माहिती मिळताच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी डॉ. सचिन वर्पे व डॉ. राजाराम भांगरे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..त्यांनी गाईंची तपासणी करून आवश्यक उपचार तातडीने सुरू केले.पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आठपैकी सहा गाईंचे प्राण वाचवण्यात यश आले. मात्र, दोन गाईंचा मृत्यू झाला. सध्या दोन गाईंवर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या घटनेची माहिती समजताच आमदार अमोल खताळ यांच्या पत्नी नीलम खताळ यांनी तुकाराम लांडगे यांच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांना धीर दिला, तसेच शासनाच्या माध्यमातून शक्य ती मदत करण्याचे आश्वासन दिले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सध्याच्या पावसाळी वातावरणात गाईंनी कोवळे गवत खाल्ल्यामुळे विषबाधा झाली. त्यामुळे दोन गाई दगावल्या असून, आणखी दोन गाईंवर उपचार सुरू आहेत. इतर गाईंची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. वेळेवर उपचार सुरू केल्यामुळे इतर गाईंचे प्राण वाचवता आले.- डाॅ. पुंडलिक येवले, पशुवैद्यकीय अधिकारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.