Sangamner Ganeshotsav: गणेशोत्सवात लेझर, प्लाझ्माला ‘नो एंट्री’! जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांचे आदेश; धनिप्रदूषणमुक्त उत्सव होणार

संगमनेर : गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट आणि प्लाझ्माचा वापर शंभर टक्के नकोच. तशा सूचना यापूर्वीच झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत आवश्यक आदेशही दिलेले आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार यंदाचा गणेशोत्सव ध्वनिप्रदूषणमुक्त वातावरणात साजरा करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली. नवीननगर रोडवरील यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्ती प्रशासकीय भवनातील प्रांताधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय विभागांची आढावा बैठक आज (ता. ४) झाली..Pune Police Recruitment: पुणे पोलिस भरतीत मोठा घोटाळा! बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांवर १९ जणांना नोकरी , २ जणांना अटक.बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी प्रांताधिकारी अरुण उंडे, तहसीलदार धीरज मांजरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. ते म्हणाले की, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी जिल्हास्तरीय बैठक घेण्यात आली होती..या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करून ध्वनिप्रदूषणमुक्त गणेशोत्सव कसा साजरा करता येईल, याबाबत संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिस प्रशासनालाही याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, गणेशोत्सव मंडळांसोबत बैठका घेऊन त्यांना नियमांची माहिती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत..यंदा ध्वनिप्रदूषणमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याची व जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. गणेशोत्सव मंडळांनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे. मंडळांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेऊन त्यांचाही योग्य पद्धतीने विचार केला जाईल. ग्रामपंचायती तसेच नगरपरिषदांच्या स्तरावरही बैठका घेण्यात आल्या आहेत..यंदा ध्वनिप्रदूषणमुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्याची व जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. गणेशोत्सव मंडळांनीही प्रशासनाला सहकार्य करावे. मंडळांच्या अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेऊन त्यांचाही योग्य पद्धतीने विचार केला जाईल. ग्रामपंचायती तसेच नगरपरिषदांच्या स्तरावरही बैठका घेण्यात आल्या आहेत..Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! निवृत्तीचे वय ६० की ६२? सात राज्यांसाठी नियम बदलणार, नेमका काय आहे आदेश? .गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीच्या मार्गावर आवश्यक प्रकाशव्यवस्था, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आदी बाबींवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. मिरवणूक मार्गावरील आवश्यक व्यवस्था वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. गणेश विसर्जनाच्या ठिकाणी सुरक्षितता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.समन्वयाने काम करावे ध्वनिप्रदूषणमुक्त वातावरणात मिरवणूक पार पडण्यासाठी प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गणेशोत्सव मंडळांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.