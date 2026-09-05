अहिल्यानगर

Sangamner Ganeshotsav: गणेशोत्सवात लेझर, प्लाझ्माला ‘नो एंट्री’! जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांचे आदेश; धनिप्रदूषणमुक्त उत्सव होणार

Sangamner Administration Plans Noise-Free Ganeshotsav: संगमनेरमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट आणि प्लाझ्माचा वापर न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Sangamner Ganeshotsav

Sangamner Ganeshotsav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमनेर : गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट आणि प्लाझ्माचा वापर शंभर टक्के नकोच. तशा सूचना यापूर्वीच झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत आवश्यक आदेशही दिलेले आहेत.

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