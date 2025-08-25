Deputy Chief Minister Eknath Shinde: शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारच: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे; संगमनेरमध्ये महायुतीची महाविजय सभा

संगमनेर:लाडकी बहिण योजना आम्ही सुरु केली. काही लोकांचे हफ्ते मागेपुढे झाले असतील. ज्या योजना आम्ही सुरू केल्या, त्या बंद होणार नाहीत. आम्ही दिलेला शब्द पाळणारे आहोत. आम्ही जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा शब्द दिला आहे. सध्या आमची थोडी तारेवारची कसरत सुरु आहे. मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारच, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. .Ahilyanagar News:'शेवगाव- नेवासे राज्य मार्गावर रास्ता रोको': वंचित बहुजन आघाडीकडून सरकारचा निषेध; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे.शहरातील जाणता राजा मैदानावर रविवारी (ता.२४) महायुतीच्या वतीने महाविजय सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर आमदार अमोल खताळ, आमदार विठ्ठल लंघे, शिवसेना धर्मवीर आध्यात्मिक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष अक्षय महाराज भोसले, शिवसेना प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे, कपील पवार आदी उपस्थित होते..शिंदे म्हणाले, की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आम्ही यश संपादन केले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भगवा फडकवायचा आहे. लोकसभेत विजय मिळाला तेव्हा ईव्हीएम बरोबर होते, मात्र विधानसभेत पराभव झाल्यानंतर ते म्हणतात, मतचोरी झाली. हा आरोप हास्यास्पद आहे. महाविकास आघाडीला ४४० चा झटका दिला आहे, तरीही ते अजून शुद्धीवर आले नाहीत. पहलगामवर हल्ला करणाऱ्यांना आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाले. त्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आता पाकिस्तानचीच भाषा बोलत आहेत, हीच का त्यांची देशभक्ती ?.आजचा दिवस इतिहासात सोन्याच्या अक्षरांनी लिहिला जाईल. संगमनेरात आलेल्या जनसागराला तीन तासांच्या प्रवासानंतरही उत्साह ओसंडून वाहत होता. हा महासागर भाड्याने आणलेला नाही, तर जनतेच्या प्रेमामुळे जमलेला आहे. अमोल खताळ हा जायंट किलर ठरला, पण खरे जायंट किलर तुम्ही सर्व आहे. चाळीस वर्षांची सत्ता उलथवून टाकणारे तुम्हीच आहात. मी डॉक्टर नाही, पण चांगली ऑपरेशन्स करतो. तुम्हीही संगमनेरात मोठे राजकीय ऑपरेशन करून दाखवले आहे..आमदार खताळ म्हणाले, की चाळीस वर्षांनंतर सत्ता बदलली असून आजची गर्दी स्वयंस्फूर्त आहे. पूर्वी तालुक्यात दहशत होती. एक शेतकऱ्याचा मुलगा आमदार झाला, याचेच काहींना दु:ख झाले आहे. पण आता कोणाचीही दहशत सहन केली जाणार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भगवा फडकवायचा आहे..सत्ता लोकांसाठीआपली लढाई खुर्चीसाठी नसून सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा आपण पुढे नेत आहोत. ज्यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी बाळासाहेबांचे विचार तोडले, काँग्रेसच्या दावणीला बांधले, ती सत्ता आपण उलथवून टाकली आहे, अशा शब्दांत शिंदेंनी प्रहार केला..वारकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभेवारकरी महाराष्ट्राची ताकद आहेत. त्यांच्या केसालाही धक्का लागू देणार नाही. आम्ही त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहोत, असेही शिंदे म्हणाले..धक्कादायक प्रकार! 'अहिल्यानगर शहरात धार्मिक स्थळाची तोडफोड'; समाजकंटक गजाआड, पोलिसांकडून शांततेचे आवाहन.कुटुंबियांना मदतीचा धनादेशसंगमनेरात काही दिवसांपूर्वी गटार दुर्घटनेत काम करणाऱ्या अतुल पवार याचा मृत्यू झाला होता. यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दहा लाख रुपयाचा धनादेश देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.