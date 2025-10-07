Sangamner Municipality:'संगमनेर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी महिला खुला वर्ग'; महाविकास आघाडी- महायुतीमध्ये चुरशीची लढाई..

-राजू नरवडे राज्यातील आगामी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी (ता.६) ऑक्टोबर रोजी नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची घोषणा झाली. संगमनेर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी महिला खुला वर्ग आरक्षित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजप-शिवसेना महायुती या दोन्ही आघाड्यांमध्ये उमेदवार निवडीसाठी चुरस वाढली आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .महाविकास आघाडीकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून नगराध्यक्षपद माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या बहीण, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या पत्नी आणि पदवीधर मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मातोश्री यांच्याकडे राहिलेले आहे. त्यामुळे नुकतेच झालेले महिला आरक्षण तांबे परिवाराच्या पथ्यावर आले आहे. यामध्ये आमदार तांबे अपक्ष असले तरी त्यांचे महायुतीतील मुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ नेत्यांशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आहे. .त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. विशेष म्हणजे दुर्गा तांबे यांचा अनुभव, सामाजिक सहभाग आणि स्थानिक पातळीवरील लोकप्रियता पाहता, त्यांचा उमेदवारीसाठी विचार होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः माजी मंत्री थोरात यांचा विधानसभा निवडणुकीतील पराभव हा त्यांच्या राजकीय प्रवासातील एक मोठा धक्का ठरला होता. त्यामुळे ही निवडणूक त्यांच्यासाठी केवळ नगरपालिकेची नाही, तर राजकीय पुनर्स्थापनेसाठीही एक ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरणार आहे..दुसरीकडे, भाजप-शिवसेना महायुतीतून कोणाला उमेदवारी मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. या निवडणुकीत आमदार अमोल खताळ आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रभाव निर्णायक ठरणार आहे. त्यांनी अनेकदा याबाबत आम्ही बसून उमेदवार ठरवू असे जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे उमेदवार कोण हे पुढील दिवसांत स्पष्ट होईल. तत्पूर्वी संगमनेर हे परंपरेने काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात असला तरी, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अमोल खताळ यांनी काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत विजय खेचत ते आमदार देखील झाले. त्यामुळे या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला शह देण्याची मोठी संधी महायुतीकडे आहे..दुसरीकडे माजी मंत्री थोरात यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कार्यक्रमांमधून आमदार खताळ आणि मंत्री विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मात्र, संगमनेरमध्ये खताळ यांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करत महत्त्वाचा जनाधार निर्माण केला आहे. या निवडणुकीत महिला व युवक मतदार वर्ग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा पणालानगराध्यक्षपदासाठी महिला खुल्या वर्गाचे आरक्षण जाहीर झाल्याने दोन्ही राजकीय आघाड्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरेल. थोरात गटासाठी हे पुनरागमनाचे द्वार तर खताळ-विखे गटासाठी काँग्रेसच्या गडावर विजय फडकावण्याची दिली मिळणार आहे. शेवटी उमेदवारी निश्चित होईपर्यंत प्रत्येक गट आपापल्या बालेकिल्ल्याच्या संरक्षणासाठी आणि विजयासाठी जोमाने तयारीला लागलेला दिसत आहे. संगमनेरच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक म्हणजे एका नव्या राजकीय पर्वाची सुरवात असू शकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.