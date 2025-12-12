अहिल्यानगर

Sangamner Crime:'संगमनेरात सव्वा कोटीचा गांजा जप्त'; नाशिकच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची कारवाई, बापलेकावर गुन्हा

Nashik Anti-Narcotics Squad joint Action: संगमनेरात संयुक्त पथकाची मोठी कारवाई; कोटींचा गांजा जप्त, बापलेकावर गुन्हा
Sangamner police and Nashik Anti-Narcotics Squad seize ganja worth ₹1.25 crore during a major joint operation.

Sangamner police and Nashik Anti-Narcotics Squad seize ganja worth ₹1.25 crore during a major joint operation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : शहरापासून जवळच असलेल्या सुकेवाडी शिवारात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स नाशिक व संगमनेर शहर पोलिस यांच्या संयुक्त पथकाने गुरुवारी (ता.११) सकाळी छापा टाकून १ कोटी १४ लाख ४ हजार ८०० रुपयांचा ४५६.१९२ किलो ग्रॅम वजनाचा गांजा जप्त करून बापलेकावर गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
sangamner
district
Drug

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com