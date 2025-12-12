Sangamner Crime:'संगमनेरात सव्वा कोटीचा गांजा जप्त'; नाशिकच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची कारवाई, बापलेकावर गुन्हा

संगमनेर : शहरापासून जवळच असलेल्या सुकेवाडी शिवारात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स नाशिक व संगमनेर शहर पोलिस यांच्या संयुक्त पथकाने गुरुवारी (ता.११) सकाळी छापा टाकून १ कोटी १४ लाख ४ हजार ८०० रुपयांचा ४५६.१९२ किलो ग्रॅम वजनाचा गांजा जप्त करून बापलेकावर गुन्हा दाखल केला आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.नाशिकच्या अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सचे पोलिस उपाधीक्षक गुलाबराव पाटील यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली, की सुकेवाडी गावातील तुषार उत्तम पडवळ याने त्याच्या राहत्या घरात अंमली पदार्थांची विक्री करण्याकरिता अवैधरित्या साठवणूक करून ठेवलेली आहे. त्यावरून अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स व संगमनेर शहर पोलिस ठाणे यांनी संयुक्तरित्या छापा टाकून कारवाई केली असता तेथे उत्तम बबन पडवळ व तुषार उत्तम पडवळ हे घरात व रिक्षामध्ये गांजाची विक्री करण्याकरिता अवैधरित्या साठवणूक करून ठेवल्याचे निष्पन्न झाले..त्यांनतर कायदेशीर पंचनामा करून १ कोटी १४ लाख ४ हजार ८०० रुपयांचा ४५६.१९२ किलो ग्रॅम वजनाच्या गांजासह मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी टास्क फोर्सच्या पथकातील पोलिस कॉन्स्टेबल वैभव पांढरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संगमनेर शहर पोलिस ठाण्यात उत्तम बबन पडवळ व तुषार उत्तम पडवळ या बापलेकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..उत्तम पडवळ यास अटक करण्यात आली आहे. तुषार पडवळ पसार झाला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सचे सहायक पोलिस निरीक्षक पंकज खरे करत आहेत. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.या कारवाईत अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सचे पोलिस उपाधीक्षक गुलाबराव पाटील, संगमनेरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे व शहर पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक भागवत व्यवहारे, पंकज खरे, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत सावंत, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल गणेश ढमाले, विश्वास बेरड, पोलिस नाईक गणेश माळी, पोलिस कॉन्स्टेबल भास्कर चव्हाण, प्रशांत देशमुख, पोलिस कॉन्स्टेबल गणेश मिसाळ, वैभव पांढरे, संगमनेर शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस हेड कॉन्स्टेबल सातपुते आदींनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.