माेठी बातमी! 'मांडवेमध्ये प्रेयसीकडूनच प्रियकराचा खून'; संगमनेर तालुक्यात खळबळ, पोलिसांकडून उलगडा, नेमकं काय कारण?

Lover Murdered by Girlfriend in Mandave: भाऊसाहेब बाचकर व काटेपिंपळगाव ( ता. गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर) येथील एका महिलेशी तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध असल्याने तेव्हापासून दोघेही अहिल्यानगर येथे रहात होते. दरम्यान, ११ ऑक्टोबर रोजी दुपारी दीड वाजता भाऊसाहेब पत्नी व मुलाबाळांना भेटण्यासाठी साकूर येथे आला होता.
Sangamner’s Mandave village shaken after girlfriend kills boyfriend; police solve the love affair murder mystery.

सकाळ वृत्तसेवा
संगमनेर: तालुक्यातील मांडवे बुद्रुक येथील शिवप्रभा ट्रस्टमध्ये एका तरुणाचा १२ ऑक्टोबर रोजी मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात घारगाव पोलिसांना यश आले असून, मृताच्या प्रेयसीने प्रियकरासोबत रहात नसल्याच्या कारणावरून खून केल्याचे उघड झाले आहे.

