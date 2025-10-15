माेठी बातमी! 'मांडवेमध्ये प्रेयसीकडूनच प्रियकराचा खून'; संगमनेर तालुक्यात खळबळ, पोलिसांकडून उलगडा, नेमकं काय कारण?

संगमनेर: तालुक्यातील मांडवे बुद्रुक येथील शिवप्रभा ट्रस्टमध्ये एका तरुणाचा १२ ऑक्टोबर रोजी मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात घारगाव पोलिसांना यश आले असून, मृताच्या प्रेयसीने प्रियकरासोबत रहात नसल्याच्या कारणावरून खून केल्याचे उघड झाले आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.या घटनेनंतर उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, घारगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंत थोरात, पोलिस उपनिरीक्षक अजय कौटे, आदिनाथ गांधले, दत्तू चौधरी, सुभाष बोडखे, प्रमोद गाडेकर, महादेव हांडे, अमृता नेहरकर यांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. श्वानपथक, फिंगर प्रिंट, फॉरेंसिक युनिट पाचारण करण्यात आले होते. मृतकाची ओळख पटवत असताना ते भाऊसाहेब विठ्ठल बाचकर (रा. जांभुळबन, ता. राहुरी) याचे असल्याचे समजले. त्यानंतर भाऊसाहेबची पत्नी व नातेवाईकांकडे विचारपूस करता त्यांनी सांगितले..भाऊसाहेब बाचकर व काटेपिंपळगाव ( ता. गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर) येथील एका महिलेशी तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध असल्याने तेव्हापासून दोघेही अहिल्यानगर येथे रहात होते. दरम्यान, ११ ऑक्टोबर रोजी दुपारी दीड वाजता भाऊसाहेब पत्नी व मुलाबाळांना भेटण्यासाठी साकूर येथे आला होता. तेव्हा त्याच्यासोबत ती महिलाही होती. तेव्हा पत्नी योगिता बाचकर हिस साकूर येथे बोलावून घेवून सांगितले, मला आता या महिलेसोबत राहायचे नाही. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यापुढे तुझ्या सोबत राहणार आहे. याचा राग आल्याने ती महिला भाऊसाहेब यास म्हणाली, तुम्हाला माझ्या सोबत रहावे लागेल, नाही, तर मी तुम्हाला जीवे ठार मारेन, अशी धमकी दिली. त्यानंतर भाऊसाहेब यास ती महिला मोटारसायकलवरून घेवून शिवप्रभा ट्रस्ट येथे गेली. त्यानंतर तिने टणक हत्याराने त्याच्या डोक्यावर वार करून खून करून पसार झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.