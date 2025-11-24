Sangamner News: 'संगमनेरात दोन दिवसांत दोन बिबटे जेरबंद'; वनविभागाची जनजागृती मोहीम सुरू

संगमनेर : गेल्या काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या दोन बिबट्यांना वनविभागाने अवघ्या दोन दिवसांत जेरबंद करण्यात यश मिळविले आहे. नांदूर-खंदरमाळ परिसरातील लहुचा मळा आणि गारोळे पठार या दोन्ही ठिकाणी बिबट्यांच्या हालचाली वाढल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...नांदूर-खंदरमाळ गावच्या हद्दीत असलेल्या लहुचा मळा भागात बिबट्याचा वावर काही दिवसांपासून सुरू होता. रविवारी (ता. २३) पहाटेच्या सुमारास वनविभागाच्या पिंजऱ्यात हा बिबट्या अखेर जेरबंद झाला. पिंजऱ्यात अडकलेल्या बिबट्याला पाहण्यासाठी गावकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. या परिसरात बिबट्याच्या दहशतीमुळे रात्रीच्या सुमारास भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोकांना घराबाहेर पडण्यासही भीती वाटत होती. दोन दिवसांपूर्वी वनविभागाने या भागात पिंजरा लावला होता. रविवारी बिबट्या त्यात अडकला..सागर बबन सानप या तरुणावर बिबट्याने अचानक हल्ला चढवून त्याला जखमी केले होते. या घटनेनंतर वनविभाग अधिक सतर्क झाला आणि येथेही तातडीने पिंजरा लावण्यात आला. अखेर या ठिकाणचा बिबट्याही पिंजऱ्यात जेरबंद झाला असून दोन दिवसांत पकडलेल्या बिबट्यांची संख्या दोनवर पोहोचली आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...दुकानासमोर ठाण !तळेगाव दिघे : संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे येथे बिबट्याच्या मुक्त संचाराने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. शनिवारी (ता. २२) रात्री ११.१५ वाजेच्या सुमारास बिबट्याने गावानजीकच्या कापड दुकानासमोर तब्बल दीड तास ठाण मांडले. बिबट्याला पकडण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावावा, अशी मागणी भाजपचे युवक कार्यकर्ते अमोल दिघे यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.