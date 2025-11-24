अहिल्यानगर

Sangamner News: 'संगमनेरात दोन दिवसांत दोन बिबटे जेरबंद'; वनविभागाची जनजागृती मोहीम सुरू

leopard captured: बिबट्याचा वावर असलेल्या भागात रात्री बाहेर न जाणे, पशुधन सुरक्षित जागी बांधणे, घराजवळील झुडपे साफ ठेवणे अशा विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत. मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी सतर्कता आणि योग्य उपाययोजना महत्त्वाच्या असल्याचे अधिकारी सांगतात.
Back-to-Back Leopard Rescues in Sangamner: Wildlife Teams on High Alert

Back-to-Back Leopard Rescues in Sangamner: Wildlife Teams on High Alert

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमनेर : गेल्या काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या दोन बिबट्यांना वनविभागाने अवघ्या दोन दिवसांत जेरबंद करण्यात यश मिळविले आहे. नांदूर-खंदरमाळ परिसरातील लहुचा मळा आणि गारोळे पठार या दोन्ही ठिकाणी बिबट्यांच्या हालचाली वाढल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
sangamner
Leopard
awareness
Wildlife
Forest department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com