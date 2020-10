खासदार राहुल गांधींना दिलेला धक्का म्हणजे त्यांना नाही तर तो लोकशाहीला होता

संगमनेर ( अहमदनगर ) : जंगलराज असलेल्या उत्तर प्रदेशातच नाही तर महाराष्ट्र आणि नगर जिल्ह्यातही माणूसकीला काळीमा फासणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत . हाथरस येथील दलित कन्येवर झालेला अत्याचार व तिची हत्या योगी सरकारची मानसिकता स्पष्ट करते आहे . या अन्यायाविरोधात भारतीय म्हणून तरी रस्त्यावर या अन्यथा , अशा असंख्य निर्भया वासनांधांच्या शिकार होत राहतील , अशा कठोर शब्दात काजल निळे या युवतीने तिचे विचार प्रकट केले . आज उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील अत्याचाराच्या घटनेचा संगमनेरातील सर्व दलित समाजाच्या वतीने मोर्चा काढून निषेध नोंदवण्यात आला . तसेच संगमनेर बसस्थानकासमोर काही वेळ रस्तारोको आंदोलन करण्यात आले . हेही वाचा : देशांत सर्वाधिक चांगली कायदा व सुव्यवस्था ही महाराष्ट्रातच

त्या म्हणाली , आज देशात कायदा व सुव्यवस्थेचा बाजवार उडाला आहे . महिला व मुली सुरक्षित नसल्याची बाब प्रकर्षाने अधोरेखित होत आहे . कायदा आपले काहीच बिघडवू शकत नाही याची खात्री असल्याने , नराधमांची हिंमत वाढली आहे . दलितांवर अत्याचार करणे हा जन्मसिध्द हक्क असल्याची वृत्ती समाजात फोफावत आहे . या घटनेत उत्तर प्रदेशातील पोलिस व न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे . पोलिसांनी तातडीने उपचार व आरोपींवर कारवाई करणे अपेक्षित होते . मात्र तसे झाले नाही . आठ दिवसांनंतर तिची तपासणी करुन अत्याचार झालाच नसल्याचा निष्कर्ष जाहीर करणारी यंत्रणा किती निर्लज्ज असेल याची विचारही करवत नाही . महाराष्ट्रातील छोट्या मोठ्या घटनांचे भांडवल करणारे तथाकथीत पत्रकार , नेते व अभिनेत्रीच्या तोंडाला कुलूप का लागले आहे असा सवाल तिने केला . देश हुकूमशाहीच्या दिशेने जात असून , खासदार राहुल गांधींना दिलेला धक्का त्यांना नाही तर लोकशाहीला दिला होता , अशी बोचरी टीका निळे हिने केली .

या वेळी रिपाईचे आठवले व गवई गट , दलित पँथर , मातंग आघाडी , वाल्मिकी संघटना व गणराज्य संघटनेसह छात्रभारती व मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी मोर्चासाठी उपस्थित होते . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते बसस्थानक या दरम्यान फेरी काढून बसस्थानकावर निषेधसभा घेण्यात आली . यावेळी रिपाईचे राज्य उपाध्यक्ष श्रीकांत भालेराव , जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक खरात , तालुकाध्यक्ष आशिष शेळके , कैलास कासार , मंजाबापू साळवे , राजू खरात , सुधाकर रोहम , किशोर चव्हाण आदींसह शरद थोरात , अनिकेत घुले , नामदेव घुले आदींसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते . निवासी नायब तहसीलदार सुभाष कदम यांनी निवेदन स्वीकारले .

उत्तर प्रदेशातील या निर्घृण घटनेत आरोपींना पाठीशी घालणारे पोलिस व सनदी अधिकाऱ्यांना सहआरोपी करुन सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी रिपाईच्या वतीने करण्यात येत आहे .

- श्रीकांत भालेराव , राज्य उपाध्यक्ष व नगर जिल्हा संपर्क प्रमुख , रिपाई आठवले गट संपादन : अशोक मुरुमकर

