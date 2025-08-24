Dog fight in Sangamner escalated into owner clash; axe attack leaves pet injured.
Dog fight in Sangamner escalated into owner clash; axe attack leaves pet injured.
अहिल्यानगर

धक्कादायक! 'संगमनेर तालुक्यात कुत्र्यांचे भांडण, मालकांमध्ये वाद; कुऱ्हाडीच्या घावाने कुत्रा जखमी, ‘कुत्र शेळ्यांवर धावलं अन्..

Dog Fight in Sangamner Sparks Owner Clash: सारिका शिवनाथ मोकळ व बाबासाहेब किसन मोकळ हे शेजारी आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी दोघांच्या कुत्र्यांचे भांडण झाले. यावेळी सारिका या भांडण सोडविण्यास जात असताना तेथे शेळ्या चारत असलेले बाबासाहेब मोकळ आले.
तळेगाव दिघे : संगमनेर तालुक्यातील पारेगाव खुर्द येथे दोन कुत्र्यांचे भांडण झाले. मालकाने दुसऱ्या कुत्र्यावर कुऱ्हाडीने वार करून गंभीर जखमी केल्याने त्याच्या मालकीणीने दिलेल्या फिर्यादीवरून संगमनेर पोलिसांनी एकावर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना शुक्रवारी ( ता. २२ ) सायंकाळी ५.३० वाजेच्या सुमारास घडली.

Ahmednagar
police
crime
village
sangamner
animal
Dog
police case
district
Dispute
