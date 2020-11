संजीवनी तरूणांना देणार पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण

कोपरगाव : राज्य सरकारने जाहीर केलेली आगामी पोलीस भरती लक्षात घेऊन, संजीवनी फाऊंडेशनतर्फे तीन महिन्यांचे भरतीपूर्व प्रशिक्षण आयोजित केले, अशी माहिती संजीवनी फाऊंडेशनचे सचिव सुमित कोल्हे यांनी दिली. कोल्हे म्हणाले, की ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये शारीरिक क्षमता व बुध्दिमत्ता असताना देखिल योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे ते पोलीस भरतीपासुन वंचित राहु शकतात. त्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळावे यासाठी संजीवनी फाऊंडेशनतर्फे तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली डिसेंबर, जानेवारी व फेब्रुवारी असे तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण संजीवनी प्रि कॅडेट ट्रेनिंग सेंटर या संस्थेत देण्यात येईल. इच्छुकांनी ट्रेनिंग सेंटरचे अधिकारी दादासाहेब तिवारी (9822344493) यांचेकडे नाव नोंदणी करावी. अशा युवकांचा मेळावा (ता. 23) नोव्हेंबर रोजी संजीवनी प्रि कॅडेट सेंटरमध्ये घेण्यात येईल. प्रशिक्षणास एक डिसेंबर पासुन सुरुवात होईल.

यापुर्वी कोवीड काळात नामांकित कंपन्यांना संजीवनी अभियांत्रिकी व पॉलीटेक्‍निकच्या 400 मुला मुलींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात फाऊंडेशनला यश मिळाले. संजीवनी प्रि-कॅडेट ट्रेनिंग सेंटर फॉर सिव्हिल ऍण्ड डीफेन्स सर्विसेस या सेवाभावी संस्थेमुळे ग्रामिण भागातील 1997 विद्यार्थ्यांना पोलीस, बॉर्डर सिक्‍युरीटी फोर्स, डीफेन्स, सेंट्रल रिजर्व पोलीस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्‍युरीटी फोर्स अशा विविध क्षेत्रात नोकऱ्यांची संधी मिळाली. अहमदनगर

